Названа дата релиза Indiana Jones and the Great Circle на PlayStation 5

Приключенческий экшен Indiana Jones and the Great Circle получил дату релиза на PlayStation 5 – 17 апреля 2025 года. Выпущенная в декабре прошлого года, игра от Bethesda Softworks и MachineGames изначально была доступна только для Xbox и ПК.

Indiana Jones and the Great Circle выйдет на PlayStation 5 в комплекте с сюжетной миссией The Order of Giants, которая также появится на других платформах. Анонс сопроводили юмористическим трейлером, в котором актер озвучки Нолан Норт (Nolan North), знакомый геймерам по роли Нейтана Дрейка в играх серии Uncharted, приветствует в «‎клуб PlayStation»‎ Троя Бейкера (Troy Baker), исполнившего роль Индианы Джонса.



Всего выпустят три версии игры:

Стандартное издание — $69,99;

Премиум-издание — $99,99;

Коллекционное издание (Ultimate Edition) — $189,99.

В премиум-издание также входят цифровой артбук, набор косметических скинов и ранний доступ за двое суток до релиза. Коллекционное издание включает весь контент премиум-версии, стилбук, глобус с потайным хранилищем, реликвию всесоздателя и дневник приключенца.

Предзаказы на цифровые версии уже открыты, также в продажу поступят физические издания.