spot_img
27 марта, 2025
ДомойSoftwareИгрыНазвана дата релиза Indiana Jones and the Great Circle на PlayStation 5

Названа дата релиза Indiana Jones and the Great Circle на PlayStation 5

Indiana Jones and the Great Circle

Приключенческий экшен Indiana Jones and the Great Circle получил дату релиза на PlayStation 5 – 17 апреля 2025 года. Выпущенная в декабре прошлого года, игра от Bethesda Softworks и MachineGames изначально была доступна только для Xbox и ПК.

Indiana Jones and the Great Circle выйдет на PlayStation 5 в комплекте с сюжетной миссией The Order of Giants, которая также появится на других платформах. Анонс сопроводили юмористическим трейлером, в котором актер озвучки Нолан Норт (Nolan North), знакомый геймерам по роли Нейтана Дрейка в играх серии Uncharted, приветствует в «‎клуб PlayStation»‎ Троя Бейкера (Troy Baker), исполнившего роль Индианы Джонса.

Всего выпустят три версии игры:

  • Стандартное издание — $69,99;
  • Премиум-издание — $99,99;
  • Коллекционное издание (Ultimate Edition) — $189,99.

В премиум-издание также входят цифровой артбук, набор косметических скинов и ранний доступ за двое суток до релиза. Коллекционное издание включает весь контент премиум-версии, стилбук, глобус с потайным хранилищем, реликвию всесоздателя и дневник приключенца.

Предзаказы на цифровые версии уже открыты, также в продажу поступят физические издания.

Предыдущая статья
OnePlus выпустил ультратонкий внешний аккумулятор с беспроводной магнитной зарядкой
Следующая статья
Чат-бота Grok добавили в мессенджер Telegram
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,960ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
711ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»