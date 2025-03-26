Чат-бота Grok добавили в мессенджер Telegram

Чат-бот Grok, разработанный компанией xAI, теперь доступен в мессенджере Telegram. Об этом в соцсети X сообщил Илон Маск. Найти бота можно по имени @GrokAI. Он доступен бесплатно, но воспользоваться им сейчас могут только подписчики Telegram Premium. Grok позволяет задавать любые вопросы, но функции поиска и рассуждения недоступны в мессенджере.

Сообщается, что из-за большого наплыва пользователей в работе чат-бота в Telegram пока могут быть трудности.

О доступности сервиса в WhatsApp представители компании говорят, что у разработчиков этого мессенджера более строгая политика в отношении ботов, в отличие от полностью открытого API Telegram. Получить доступ к Grok тоже можно, но с использованием сторонних инструментов.