spot_img
27 марта, 2025
ДомойAI / MLЧат-бота Grok добавили в мессенджер Telegram

Чат-бота Grok добавили в мессенджер Telegram

xAI-Grok

Чат-бот Grok, разработанный компанией xAI, теперь доступен в мессенджере Telegram. Об этом в соцсети X сообщил Илон Маск. Найти бота можно по имени @GrokAI. Он доступен бесплатно, но воспользоваться им сейчас могут только подписчики Telegram Premium. Grok позволяет задавать любые вопросы, но функции поиска и рассуждения недоступны в мессенджере.

Сообщается, что из-за большого наплыва пользователей в работе чат-бота в Telegram пока могут быть трудности.

О доступности сервиса в WhatsApp представители компании говорят, что у разработчиков этого мессенджера более строгая политика в отношении ботов, в отличие от полностью открытого API Telegram. Получить доступ к Grok тоже можно, но с использованием сторонних инструментов.

Предыдущая статья
Названа дата релиза Indiana Jones and the Great Circle на PlayStation 5
Следующая статья
OpenAI встроил в ChatGPT «продвинутый» генератор изображений
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,960ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
711ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»