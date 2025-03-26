spot_img
27 марта, 2025
ДомойТехнологииГаджетыOnePlus выпустил ультратонкий внешний аккумулятор с беспроводной магнитной зарядкой

OnePlus выпустил ультратонкий внешний аккумулятор с беспроводной магнитной зарядкой

OnePlus

Компания OnePlus представила на международном рынке новый внешний аккумулятор для смартфонов. Модель Slim Magnetic Power Bank выполнена в тонком алюминиевом корпусе, габариты составляют 9,6 х 6,9 х 0,9 см, а вес — всего 120 гр. Отдельно компания отмечает, что пауэрбанк создан в соответствии со стандартами воздушной транспортировки.

Аксессуар оснащен батареей емкостью 5000 мАч. Поддерживается беспроводная магнитная зарядка по стандарту Qi2 (N52M) мощностью 10 Вт для устройств на базе Android и 7,5 Вт для iPhone, также имеется поддержка проводной зарядки через интерфейс USB-C мощностью 10 Вт. Для отслеживания уровня заряда есть четыре LED-индикатора.

Стоит отметить, что ни один смартфон OnePlus не поддерживает беспроводную зарядку по стандарту Qi2 и ни в одном из них нет магнитов для крепления подобных пауэрбанков или других аксессуаров. Производитель рекомендует использовать флагманский OnePlus 13 с фирменным чехлом, в который встроены магниты. Его цена составляет за $25. К смартфонам Apple, начиная с iPhone 12, внешний аккумулятор крепится без проблем.

OnePlus Slim Magnetic Power Bank уже поступил в продажу по цене $70.

Предыдущая статья
Xiaomi yeni ucuz qiymətə Redmi G27Q 240 Hz monitorunu təqdim edib
Следующая статья
Названа дата релиза Indiana Jones and the Great Circle на PlayStation 5
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,960ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
711ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»