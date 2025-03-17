«На рынке Азербайджана доступны все инфраструктурные решения Lenovo, которые помогут построить ЦОД эпохи искусственного интеллекта»

Одной из основных целей Lenovo является предоставление для всех более интеллектуальных технологий. Стремясь упростить доступ к технологиям для конечных пользователей за счет предложения комплексных решений, компания развивает программные решения и услуги, а также инфраструктуру центров обработки данных с упором на внедрение решений на базе искусственного интеллекта. Компания, занимающая первое место в списке Green 500 самых эффективных суперкомпьютеров в мире, также идет к достижению нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году. Особое значение Lenovo придает переходу от аппаратного обеспечения к облаку и перемещению аппаратных мощностей на периферию. О стратегическом подходе Lenovo к инфраструктурному бизнесу и ключевых направлениях развития компании мы поговорили с директором Lenovo Global Technology Azerbaijan Расимом Бахши.

— В 2024 году Lenovo представила широкий спектр решений на базе искусственного интеллекта. Что сегодня Lenovo вкладывает в понятие инфраструктурных решений на базе искусственного интеллекта?

— В понятие инфраструктурных решений мы вкладываем все решения, которые существуют внутри ЦОД. Такие решения могут находиться и на периферии. Согласно результатам III квартала текущего финансового года, уже 46% доходов нашего бизнеса не связано с персональными компьютерами, а самые быстрорастущие направления — это программные решения, услуги и инфраструктура центров обработки данных. Благодаря этому заказчики могут рассматривать Lenovo как единую точку входа для построения инфраструктурных проектов. Большая часть нашего портфеля включает собственные решения, а остальное покрывается партнерами, среди которых NVIDIA, Intel, AMD, Broadcom и другие.

Роль искусственного интеллекта в этих решениях постоянно растет. С момента анонса гибридного подхода Lenovo к искусственному интеллекту совместно с NVIDIA, в октябре 2023 года, наш портфель расширился до более чем 80 производительных и энергоэффективных платформ. Посмотрите, как меняется рынок: еще недавно заказчики практически не интересовались серверами с графическими картами, а сейчас это стало стандартом индустрии.

Специализация Lenovo на высокопроизводительных вычислениях сегодня помогает нам в разработке ИИ-систем. Представленные ThinkSystem N1380 Neptune и новая ThinkSystem SC777 V4 Neptune позволили нам стать первопроходцами в создании ЦОД, где серверные стойки мощностью более 100 кВт работают без специализированных систем кондиционирования. Эта инновация имеет решающее значение для эпохи искусственного интеллекта, поддерживая более плотное размещение вычислительных мощностей. ThinkSystem SC777 V4 Neptune также поддерживает платформы NVIDIA нового поколения для ускорения высокопроизводительных вычислений и NVIDIA AI Enterprise — облачную программную платформу для оптимизации решений искусственного интеллекта.

В совокупности эти инновации позволяют обучать ИИ и применять большие языковые модели в режиме реального времени, повышая производительность и энергоэффективность. Водяное охлаждение становится трендом, заставляя заказчиков пересматривать традиционные подходы к построению ЦОД. И хочу отметить, что на рынке Азербайджана доступны все инфраструктурные решения из портфеля Lenovo для построения ЦОД эпохи искусственного интеллекта.

— За годы работы компании на азербайджанском рынке какие тенденции вы прослеживаете?

— За 10 лет присутствия компании в Азербайджане спрос на решения в области консолидации вычислительных ресурсов существенно вырос. Сейчас мы наблюдаем развитие гибридных решений, и заказчикам часто бывает сложно самостоятельно разворачивать инфраструктуру. По аналогии с электричеством, пользователи хотят просто пользоваться сервисами, не задумываясь о деталях их работы. Многие компании либо отдают инфраструктуру на аутсорс, либо приобретают готовые услуги, либо размещают сервера в сертифицированных ЦОД.

Мы, как компания Lenovo, реализуем стратегию «Smarter AI for All» — умный искусственный интеллект для каждого, делая технологии более доступными через модель «как услуга». Такая динамика расширяет наши возможности и позволяет сосредоточиться на внедрении новейших решений. Сейчас основные вопросы заказчиков касаются доступности и надежности сервиса, скорости реагирования на запросы, наличия запчастей и возможности сохранения инвестиций. В этом отношении нам есть чем гордиться — некоторые клиенты до сих пор используют платформы, приобретенные у Lenovo 7-8 лет назад, адаптируя их под современные задачи ИИ. Однако это не повод откладывать обновление систем, поскольку с каждым годом становится сложнее решать проблемы технологического разрыва.

— На фоне популяризации ESG-повестки растет тренд строительства «зеленых» ЦОД, в том числе в Азербайджане. Какую роль в этом будет играть искусственный интеллект?

— Наша компания еще в январе 2023 года объявила о цели достичь нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году, став первым производителем компьютеров и смартфонов, следующим инициативе Science Based Targets (SBTi). В рамках этого подхода мы перестраиваем процессы производства и транспортировки продукции. Наш завод в Будапеште построен с учетом этих принципов: солнечные панели на крыше, использование тепла из производственного цеха для обогрева других помещений, применение холодного наружного воздуха для охлаждения зимой.

О следовании инициативе SBTi говорят и наши новые продукты с водяной системой охлаждения. Они станут основой для «зеленых» ЦОД и фундаментом систем искусственного интеллекта. В этой области у Lenovo есть целый спектр предложений: решение Lenovo Hybrid AI Advantage, разработанное совместно с NVIDIA, помогает организациям эффективнее использовать данные; Lenovo AI Fast Start предоставляет доступ к ресурсам для создания решений генеративного ИИ; услуга Lenovo Data and Tech Foundations for AI помогает оценить готовность платформ к работе с возросшими потребностями в ИИ. Мы также активно расширяем экосистему партнеров AI Innovators, в которую сегодня входит более 160 разработчиков инструментов искусственного интеллекта.

— Насколько серьезную роль в обеспечении работы приложений искусственного интеллекта на периферии играют ваши EDGE-решения?

— Портфолио Lenovo ThinkEdge включает спектр решений для обработки данных ближе к источнику, что сокращает задержки и ускоряет принятие решений. Эти компактные и прочные периферийные устройства предназначены для работы в требовательных средах, повышая операционную эффективность и улучшая качество обслуживания клиентов. Они обрабатывают большие объемы данных от IoT-устройств, обеспечивая аналитику в реальном времени.

Учитывая экспоненциальный рост объема данных, по данным отраслевых экспертов, около 75% вычислений будет перенесено на периферию. Инфраструктурные решения Lenovo будут активно использоваться в периферийных вычислениях — будь то филиалы банков, медицинские учреждения или заправочные станции. Эта область находится в центре внимания заказчиков, стремящихся использовать оперативные данные для повышения эффективности бизнеса.

Конкретный пример использования ИИ в наших Edge-решениях — решение кибербезопасности Nothreat на базе ИИ. Оно интегрировано (занимая не более 2 Мб оперативной памяти) в модульные компьютеры Lenovo ThinkEdge SE10 и SE70 IoT на ARM-процессорах. Анализируя хакерские атаки в реальном времени и используя непрерывное обучение, этот комплекс обнаруживает на 55% больше угроз, чем аналоги. Эти системы были успешно интегрированы компанией Azerconnect в систему кибербезопасности 29-й Конференции ООН по климату (COP29) в Баку. Заказчики все чаще уделяют внимание защите на периферии, особенно защите данных, полученных от IoT-устройств.

— К каким решениям и технологиям Lenovo вы сегодня наблюдаете наибольший интерес у заказчиков в нашей стране?

— Спрос на продукцию Lenovo остается стабильно высоким. Особенно выделяются стандартные индустриальные сервера и системы хранения данных, интерес к которым не прекращает расти в различных сферах, таких как финансовые структуры, коммерческие и производственные предприятия и т.д.

Мы также наблюдаем устойчивый спрос на системы хранения данных под специализированные задачи, например, системы видеонаблюдения, уже с применением инструментов ИИ. По-прежнему есть интерес к виртуализации и решениям для гиперконвергентных облачных систем — от небольших кластеров до крупных решений в инфраструктуре облачных провайдеров.

Отдельно стоит отметить спрос на системы для развертывания инструментов искусственного интеллекта и работы с большими языковыми моделями. Lenovo стала первой компанией в Азербайджане, осуществившей поставки таких систем. Подготовка подобных предложений требует серьезной экспертизы, а их стоимость может в несколько раз превышать стандартные решения. И наша команда обладает необходимым опытом и знаниями для успешной реализации таких проектов в Азербайджане. В этом направлении мы уже работаем с рядом государственных организаций и предприятий частного сектора.