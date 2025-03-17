Dell Technologies на MWC25 провела демонстрацию телекоммуникационных решений нового поколения

С 3 по 6 марта в торгово-выставочном центре «Fira Barcelona Gran Via» в Барселоне проходила выставка-конференция MWC25. Мероприятие собрало лидеров телекоммуникационной отрасли, для которых были организованы многочисленные сессии с участием различных спикеров, которые фокусировались на одной важной теме — как связь стимулирует прогресс в различных отраслях. В этом году основные темы MWC25 затронули генеративный искусственный интеллект, умные города, 5G, IoT и безопасность.

Партнеры и заказчики одного из крупнейших IT-дистрибьюторов на рынке Азербайджана — Gulfstream Distribution приняли участие в демонстрации телекоммуникационных решений нового поколения от ядра до периферии, которую провели компании Dell Technologies и Intel в рамках MWC25. Эти решения представляют ряд передовых инноваций, призванных помочь поставщикам телекоммуникационных услуг преобразовать свой бизнес. В то же время сотрудничество Dell Technologies и Intel подчеркивает мощь и универсальность телекоммуникационных аппаратных решений, охватывающих ядро сети, периферию и RAN (Radio Access Network), с адаптируемой платформой PowerEdge XR8000, являющейся признанным лидером в этой области.

Dell Technologies ускоряет трансформацию телекоммуникационной отрасли

Ключевым моментом мероприятия стала демонстрация возможностей Samsung O-RAN с Intel Xeon 6 «Granite Rapids-D» на PowerEdge XR8000, обеспечивающая повышенную производительность при развертывании RAN следующего поколения. Дополнительные презентации охватили функционал Ericsson Compact Core на PowerEdge R670 для сетей 5G и Nokia Cloud Mobility Manager с Intel Infrastructure Power Manager на PowerEdge R670 для сетей 5G. Также Dell Technologies представила набор решений Edge AI, сочетаемых с частными сетями на базе PowerEdge XR8000, и продвинутые решения на базе генеративного искусственного интеллекта для сетевой инфраструктуры.

Таким образом, Dell Technologies объявила о программе трансформации Open Telecom и новых решениях на базе искусственного интеллекта, предназначенных для упрощения и ускорения трансформации облачных сетей для поставщиков услуг связи. Следует отметить, что некоторые поставщики услуг связи считают этот процесс слишком сложным и рискованным, из-за чего неохотно идут по пути развития этой технологии. Программа трансформации Open Telecom компании Dell Technologies решает эти проблемы, объединяя опыт Dell в области трансформации облака с индивидуальными профессиональными услугами. Благодаря расширенному партнерству данная программа поможет поставщикам телекоммуникационных услуг уверенно внедрять и поддерживать передовые архитектуры и операционные модели телекоммуникаций. Лаборатория экосистемы Dell Open Telecom предоставляет поставщикам телекоммуникационных услуг доступ к программному обеспечению и проверке рабочей нагрузки, а также управлению жизненным циклом на фоне быстро развивающейся отрасли.

Программа трансформации Open Telecom включает следующие шаги:

Консультационные услуги для телекоммуникационного облака: Dell Technologies сотрудничает с поставщиками телекоммуникационных услуг для определения целей трансформации и разработки дорожной карты при внедрении облачных сетей. Это включает оценку текущей инфраструктуры и операций, а также рекомендации по созданию оптимальной архитектуры, операционной конструкции и подбору партнеров по экосистеме для поддержки долгосрочных бизнес-стратегий. Услуги по внедрению телекоммуникационного облака: Эксперты Dell Technologies и возможности интеграции в сочетании с экосистемой партнеров обеспечивают масштабное развертывание с минимальными перебоями. Услуги поддержки и внедрения для телекоммуникационного облака: Сертифицированные специалисты Dell Technologies и гарантия круглосуточного проактивного обслуживания на основе искусственного интеллекта, а также поддержка операторского уровня с Dell ProSupport Plus обеспечивают эффективную работу производственной среды. Dell Technologies сотрудничает с поставщиками услуг связи для обеспечения передачи операционных знаний, помогая поддерживать бесперебойную работу и надежность сети. Управляемые услуги для телекоммуникационного облака: Управляемые услуги Dell поддерживают операционную эффективность, обеспечивая масштабируемость, улучшенную наблюдаемость и экономичные операции.

«Переход к облачным архитектурам необходим поставщикам услуг связи, чтобы оставаться конкурентоспособными в быстро меняющемся цифровом ландшафте. Программа трансформации Open Telecom от Dell Technologies предоставляет им четкий и эффективный путь модернизации. Nokia и Dell тесно сотрудничают с различными операторами, чтобы помочь им перейти на открытые и дезагрегированные телекоммуникационные сети», — отметил в своем выступлении президент по облачным и сетевым услугам Nokia Рагхав Сахгал (Raghav Sahgal).

«Мы ускоряем трансформацию и снижаем сложность для наших клиентов в лице поставщиков услуг связи. Вместе с Dell Technologies мы разрабатываем сертифицированные варианты развертывания для горизонтальных облачных архитектур. Наше сотрудничество в области стандартизации ключевых интерфейсов O-RAN обеспечивает клиентам выбор и гибкость в многовендорных средах» — добавил старший вице-президент и руководитель направления облачного программного обеспечения и услуг компании Ericsson Пер Нарвингер (Per Narvinger).

Расширение возможностей искусственного интеллекта в телекоммуникационной отрасли

Внедрение искусственного интеллекта и периферийных вычислений преобразует способ работы предприятий, привнося инновационные технологии в такие отрасли, как телекоммуникации, энергетика, производство и другие. Программа Edge AI, поддерживаемая Intel и Dell Technologies, использующая возможности работы с искусственным интеллектом в процессорах Intel Xeon Scalable четвертого поколения на Dell PowerEdge XR8000, находится на переднем рубеже этой трансформации. Благодаря революционным решениям Edge AI эта программа обеспечивает обработку данных в режиме реального времени на периферии, сокращая задержки, повышая гибкость и обеспечивая исключительную совокупную стоимость владения.

В основе программы Edge AI лежит PowerEdge XR8000 — передовой сервер Dell, разработанный для высокой производительности в периферийных средах и в задачах искусственного интеллекта. Его архитектура обеспечивает гибкость и масштабируемость, что делает этот сервер идеальным для отраслей с разнообразными вычислительными требованиями. Будь то умные города, транспортные системы или промышленное производство, XR8000 обеспечивает превосходной эффективностью и производительностью решения, созданные для периферии. PowerEdge XR8000 также обеспечивает экономически эффективную работу с задачами искусственного интеллекта и обработку данных в реальном времени без значительной зависимости от облака. Это позволяет предприятиям предоставлять решения с меньшей задержкой, сниженным использованием полосы пропускания и более высокой общей ценностью для своих клиентов.

Кроме того, программа Dell AI for Telecom также включает сотрудничество с AMD для разработки решений в сфере искусственного интеллекта, которые поддерживают сценарии использования в телекоммуникационной отрасли. Поддерживаемый серверами Dell PowerEdge XE7745 на базе процессоров AMD EPYC, AI Agent для мониторинга телекоммуникационной инфраструктуры совместно с решением Metrum AI повышают качество сетевых операций. Данное решение будет использовать генеративный искусственный интеллект для улучшения процессов мониторинга и управления телекоммуникационными сетями в реальном времени, предоставляя подробные отчеты об инцидентах и рекомендуя действия для устранения проблем телекоммуникационной инфраструктуры.

«Сегодня телекоммуникационная отрасль находится на переломном этапе, когда сетевая и операционная трансформации превратились из опций в обязательный стратегический приоритет, — говорит старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения телекоммуникационных систем Dell Technologies Деннис Хоффман (Dennis Hoffman). — Наша программа трансформации телекоммуникационной отрасли Open Telecom поможет поставщикам услуг связи преодолеть реальные и многогранные препятствия на пути модернизации, связанные с технологиями, человеческим фактором и процессами, поддерживающие работу сети, чтобы обеспечить значимый рост бизнеса и ускорить внедрение инновации».

Дополнительную информацию вы можете получить у официального дистрибьютора Dell Technologies в Азербайджане — компании Gulfstream Distribution.

https://www.gulfstream.az