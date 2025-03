Lenovo показала на MWC 2025 развитие бизнес-вычислений на базе искусственного интеллекта с помощью новейших устройств ThinkPad, ThinkBook и Visionary Concept

На MWC 2025 Lenovo представила свой новейший портфель бизнес-устройств на базе искусственного интеллекта, в том числе ноутбуки ThinkPad и ThinkBook, расширенное ПО и решения безопасности. Анонсированные устройства разработаны для повышения производительности, персонализации и защиты бизнес-пользователей, они сочетают в себе вычисления на основе искусственного интеллекта, гибкие форм-факторы и корпоративные решения безопасности ThinkShieldдля удовлетворения растущих потребностей организаций и их сотрудников в гибридной рабочей среде. Среди них:

Концепт ПК с искусственным интеллектом ThinkBook “ Flip ” — представляет собой ноутбук с искусственным интеллектом, имеющий складывающийся наружу OLED-дисплей, позволяющий работать с несколькими задачами одновременно в режиме разделения экрана.

представляет собой ноутбук с искусственным интеллектом, имеющий складывающийся наружу OLED-дисплей, позволяющий работать с несколькими задачами одновременно в режиме разделения экрана. Интеллектуальные бизнес-ноутбуки — ПК Lenovo ThinkPad и ThinkBook AI с поддержкой искусственного интеллекта, включая ThinkPad X 13 Gen 6, ThinkPad T 14 s 2- in -1 и ThinkBook 16 p Gen 6 . Lenovo также представила обновленные серии ThinkPad T и E , а также ThinkBook 14 2-в-1 Gen

— ПК Lenovo ThinkPad и ThinkBook AI с поддержкой искусственного интеллекта, включая . Lenovo также представила обновленные серии , а также Прототипы устройств на основе искусственного интеллекта — Lenovo Magic Bay с подключаемыми аксессуарами, такими как Magic Bay Tiko и модульные дополнительные дисплеи .

— Lenovo Magic Bay с подключаемыми аксессуарами, такими как и . Концепты ноутбука ThinkBook 3D и Lenovo AI Ring открывают новые горизонты в области искусственного интеллекта и иммерсивных вычислений. Кроме того, концепция гибридного 34-дюймового изогнутого монитора демонстрирует устройство, разработанное для адаптивных рабочих процессов, пространственного взаимодействия и улучшенного делового сотрудничества.

ThinkBook Flip AI PC Proof of Concept

Концепт ThinkBook AI PC под кодовым названием Flip представляет собой эволюцию адаптивных форм-факторов на базе искусственного интеллекта. Став одним из самых ярких анонсов MWC 2025, этот прототип ПК переосмысливает то, как профессионалы взаимодействуют с искусственным интеллектом и динамичными рабочими средами. Его 18,1-дюймовый складной OLED-дисплей позволяет пользователям переходить от компактного 13-дюймового ноутбука на базе ИИ к вертикально расширяемому рабочему пространству, оптимизируя производительность, многозадачность и совместную работу. Этот революционный дизайн позволяет профессионалам легко переключаться между пятью различными режимами (включая режим традиционного ноутбука, режим вертикального дисплея для просмотра документов, режим совместной работы на двух дисплеях, режим планшета и книги).

Благодаря многозадачности, поддерживаемой функциональностью искусственного интеллекта, представленный концепт ПК позволяет запускать и работать несколько приложений одновременно, такая возможность реализована посредством разделения экрана на несколько рабочих зон, это избавляет от необходимости подключать внешние мониторы. Процессор Intel Core Ultra 7, 32 ГБ LPDDR5X памяти и PCIe SSD обеспечивают плавную производительность на основе искусственного интеллекта. Под клавиатурой расположен Smart ForcePad, на панель которого можно вывести трехрядную панель цифровых клавиш с подсветкой и элементы управления мультимедиа. Порты Thunderbolt 4 и сканер отпечатков пальцев обеспечивают быстрое подключение и безопасность.

В то время как Lenovo продолжает расширять границы вычислений на основе искусственного интеллекта с помощью концептуальных устройств, таких как ThinkBook Flip AI PC Concept, компания предлагает готовые решения на основе искусственного интеллекта: ПК Lenovo ThinkPad и ThinkBook AI. Эти устройства сочетают в себе передовые вычислительные технологии искусственного интеллекта, корпоративную безопасность и управление ИТ-инфраструктурой. Кроме того, некоторые модели ПК ThinkPad Copilot+ на базе процессоров Intel Core Ultra 200V или AMD Ryzen AI серии 300 являются одними из самых быстрых, интеллектуальных и безопасных ПК с Windows.

ThinkPad T14s 2-в-1

ThinkPad T14s 2-в-1 — первый ноутбук-трансформер в серии ThinkPad T, обеспечивающий оптимизированную производительность и ускорение искусственного интеллекта в гибком форм-факторе. Созданный для бизнес-пользователей гибридной рабочей среды, благодаря своему двойному шарниру 360° он позволяет легко переключаться между режимами ноутбука и планшета. Опционально доступное к заказу электронное перо Lenovo Yoga Pen с магнитным креплением к корпусу устройства добавляет функциональности: поддерживает режим заметок, рукописный ввод и скетчинг. Все это делает ThinkPad T14s 2-in-1 идеальным ноутбуком для руководителей, консультантов и специалистов, которым требуется адаптивность.

ThinkPad T14s 2-in-1 оснащен процессором Intel Core Ultra и Intel vPro®, который обеспечивает производительность искусственного интеллекта для быстрого выполнения задач пользователя, или автоматизированных настроек шумоподавления для виртуальных совещаний. Сенсорный дисплей с яркостью 500 нит и низким энергопотреблением (опционально может быть оснащен сенсорным дисплеем WUXGA — 400 нит) обеспечивает четкое и реалистичное изображение, а Wi-Fi 7 (в максимальной комплектации) и поддержка 5G обеспечивают бескомпромиссную мобильность. Аккумулятор емкостью 58 Вт·ч гарантирует длительное время автономной работы и может быть заменен пользователем самостоятельно в случае выхода из строя. Клавиатура ThinkPad с фирменным TrackPoint имеет улучшенные эргономические характеристики и обеспечивает комфортную работу профессионалам в течение всего дня.

ThinkPad X13 (6th Gen, 13)

Ноутбук ThinkPad X13 Gen 6 предназначен для профессионалов, которым требуется высокая производительность в ультратонком корпусе. Один из самых легких ноутбуков в линейке ThinkPad весом всего 0,933 кг, он обеспечивает вычислительную мощь искусственного интеллекта, безопасность корпоративного уровня и бесперебойную производительность в течение всего дня.

Устройство имеет оптимизированную для совместной гибридной работы коммуникационную панель. На ней расположена инфракрасная камера 5 Мп, которая повышает четкость картинки на ВКС и защиту данных пользователя. Модуль Wi-Fi 7 (в максимальной комплектации) и модуль 5G обеспечивают быстрое и стабильное подключение к офисному или мобильному интернету в удаленных средах. Ноутбук ThinkPad X13 Gen 6 может быть оснащен процессорами Intel Core Ultra или Intel vPro, или AMD Ryzen AI PRO, а вместе с LPDDR5x памятью емкостью до 64 ГБ1 такой набор технических характеристик обеспечивает ускорение вычислений ИИ, выполнение задач предиктивной аналитики, интеллектуальную автоматизацию и расширенные инструменты для совместной работы.

Доступные комплектации предусматривают два вида аккумуляторов емкостью 41 Вт·ч или 54,7 Вт·ч. Корпус ноутбука выполнен из углеродного волокна; рамка, обрамляющая клавиатуру на 90% состоит из переработанного магния; а в производстве задней крышки ноутбука использовался переработанный алюминий.

ThinkBook 16p (6th Gen, 16)

Ноутбук ThinkBook 16p (6nd Gen, 16) на базе процессоров Intel Core Ultra (HX-SKU) обеспечивает исключительную вычислительную мощность для сложных рабочих нагрузок. Дискретный модуль NPU обеспечивает работу персонального помощника Lenovo AI Now для повышения производительности и автоматизации рабочего процесса. Это высвобождает ресурсы графического процессора NVIDIA GeForce RTX для выполнения более сложных задач, таких как ускорение 3D-рендеринга в реальном времени до студийного уровня, моделирование и визуализация сложных конструкций. Благодаря более высокому TDP системы в 180 Вт (до 200 Вт в режиме Geek) создатели контента могут наслаждаться плавной многозадачностью, повышенной производительностью и стабильностью при выполнении ресурсоемких задач.

Ноутбук имеет 16-дюймовый дисплей с разрешением 3,2K и функцией калибровки цвета X-Rite, что гарантирует точную передачу оттенков и реалистичное изображение, а пониженное излучение синего света позволяет снизить нагрузку на глаза профессиональных создателей контента. Поддержка Wi-Fi 7, USB-C и HDMI обеспечивает возможность подключения широкого спектра периферийных устройств. Усовершенствованная система охлаждения с двумя вентиляторами эффективно отводит тепло, сохраняя максимальную производительность системы даже при высоких нагрузках.

Ноутбуки бизнес-класса Lenovo ThinkPad T14s Gen 6, T14 Gen 6 и T16 Gen 4 доступные с процессорами Intel Core Ultra и процессорами Intel vPro или AMD Ryzen AI PRO, обеспечивают производительность, безопасность и энергоэффективность корпоративного уровня.

Ноутбук для профессионалов малого и среднего бизнеса ThinkBook 14 2-в-1 (5nd Gen) отличается универсальностью благодаря трансформируемой конструкции и функциям, оптимизированным для работы с приложениями искусственного интеллекта.

Ноутбуки ThinkPad E14 Gen 7 и ThinkPad E16 Gen 3 пополнили ассортимент экономичных и надежных решений Lenovo на базе искусственного интеллекта с отличной производительностью и необходимыми функциями безопасности для малого и среднего бизнеса.

Lenovo AI Now

Искусственный интеллект продолжает формировать будущее бизнес-вычислений, Lenovo AI Now, анонсированный в ноябре 2024 года, предоставляет мощный инструментарий искусственного интеллекта на устройствах Lenovo для повышения производительности и оптимизации рабочих процессов. Разработанная для полной интеграции с некоторыми устройствами Lenovo, Lenovo AI Now использует локальную базу знаний пользователя и обработку данных на устройстве для работы интеллектуальных агентов и персонализированной помощи.

На MWC Lenovo представила обновление AI Now, благодаря которому ноутбуки Lenovo и смартфоны Motorola теперь могут легко работать вместе — просто используйте совместимый телефон для запуска своего ПК. Пользователи могут активировать AI Now и получать доступ к функциональности генеративного ИИ на базе (больших моделей действий – LAM) составления ежедневных планов, бронирования билетов, автоматизации рекрутинга и организации собеседований. Эти и другие новейшие функции Lenovo AI Now будут доступны для загрузки позже в этом году.

Решения комплексной безопасности

По мере того, как предприятия внедряют ИИ, обеспечение целостности информационного контура и безопасности устройств корпоративной распределенной ИТ-инфраструктуры становится как никогда важным для защиты своих цифровых сред. ThinkShield Firmware Assurance и Lenovo Device Orchestration — два решения этих задач.

ThinkShield Firmware Assurance обеспечивает безопасность корня доверия платформы, используя специальный встроенный контроллер для проверки и защиты целостности встроенного ПО во время загрузки, защищая от несанкционированных модификаций системы и уязвимостей встроенного ПО. С помощью этого нового решения безопасности организации могут предотвратить установку ПО и его компонентов, если они не подписаны признанными и утвержденными сертификатами. Кроме того, можно предотвратить несанкционированные изменения в политиках BIOS, обеспечив их автоматическое восстановление.

Lenovo Device Orchestration предоставляет ИТ-командам прогнозную аналитику, автоматизированные обновления безопасности и интеллектуальную оптимизацию производительности ИТ-инфраструктуры, сокращая время простоя и оптимизируя управление парком ее устройств. Для получения более глубоких аналитических данных на основе искусственного интеллекта Lenovo IT Assist расширяет возможности Lenovo Device Orchestration с помощью облачного сервиса, обеспечивая мониторинг устройств в режиме реального времени, рекомендации по производительности и автоматизированную оптимизацию системы. Интегрируя передовые инструменты безопасности и управления ИТ, Lenovo позволяет предприятиям уверенно развертывать устройства на базе искусственного интеллекта, которые являются безопасными, эффективными и готовыми для масштабирования.

Прототипы устройств Lenovo

Lenovo расширяет свое лидерство в области инноваций, представляя прототипы подключаемых аксессуаров экосистемы Magic Bay на базе искусственного интеллекта, разработанных специально для ThinkBook 16p Gen 6:

Концепт Magic Bay Dual Display — двойной 13,3-дюймовый дополнительный экран, для ThinkBook 16p, превращающий ноутбук в многоэкранную рабочую станцию. Идеально подходит для визуализации данных, редактирования контента и совместной работы, позволяя просматривать несколько приложений одновременно без необходимости использования внешнего монитора.

двойной 13,3-дюймовый дополнительный экран, для ThinkBook 16p, превращающий ноутбук в многоэкранную рабочую станцию. Идеально подходит для визуализации данных, редактирования контента и совместной работы, позволяя просматривать несколько приложений одновременно без необходимости использования внешнего монитора. Концепт дисплея Magic Bay 2 nd Display — компактный 8-дюймовый экран, служащий специальной панелью управления искусственным интеллектом, обеспечивающий быстрый доступ к инструментам повышения производительности, приложениям для обмена сообщениями и аналитическим данным ИИ. Он идеально подходит для профессионалов, работающих в дороге, и помогает держать ключевую информацию под рукой.

компактный 8-дюймовый экран, служащий специальной панелью управления искусственным интеллектом, обеспечивающий быстрый доступ к инструментам повышения производительности, приложениям для обмена сообщениями и аналитическим данным ИИ. Он идеально подходит для профессионалов, работающих в дороге, и помогает держать ключевую информацию под рукой. Концепт мини дисплея Magic Bay под кодовым названием « Tiko » — компактный компаньон для взаимодействия с искусственным интеллектом, который использует эмодзи для отображения статуса коммуникации в реальном времени, предоставляет интерактивные ответы на основе жестов и персонализированные уведомления. Благодаря выразительному интерфейсу он помогает пользователям оставаться в курсе событий и оставаться вовлеченными в рабочий процесс в течение всего дня.

под кодовым названием — компактный компаньон для взаимодействия с искусственным интеллектом, который использует эмодзи для отображения статуса коммуникации в реальном времени, предоставляет интерактивные ответы на основе жестов и персонализированные уведомления. Благодаря выразительному интерфейсу он помогает пользователям оставаться в курсе событий и оставаться вовлеченными в рабочий процесс в течение всего дня. Концепт мини дисплея Magic Bay под кодовым названием «Tiko Pro» — информационный мини-дисплей, предлагающий интерфейс виджетов в реальном времени и интеграцию Lenovo AI Now. Разработанный для профессионалов, которые работают в многозадачном режиме и управляют несколькими рабочими процессами, он действует как постоянно доступный помощник, помогающий упорядочить информацию.

Прототип бизнес-ноутбука ThinkBook 3D обеспечивает иммерсивные 3D-вычисления благодаря гибридному дисплею, способному воспроизводить трехмерное изображение без очков. Инновационное решение Directional Backlight 3D позволяет пользователям плавно переключаться между 2D и 3D режимами, обеспечивая реалистичную глубину и точность при рендеринге, моделировании, создании контента или виртуальном взаимодействии. Дисплей с разрешением 3,2K (3200×2000, 100% DCI-P3) обеспечивает потрясающую четкость и точность цветопередачи, что делает его идеальным инструментом для дизайнеров, инженеров и специалистов в области медиа, работающих над сложными визуальными проектами.

Lenovo AI Ring представляет собой миниатюрный контролер для управления с помощью жестов, бесконтактной навигации, манипуляций с 3D-моделями и интерактивными настройками пользовательского интерфейса. Оснащённый высокоточными датчиками и ИИ для распознавания движений, AI Ring позволяет пользователям взаимодействовать с объектами и 3D-средой с помощью простых движений руками, обеспечивая интуитивно понятный и естественный подход к пространственным вычислениям.

Представленные прототипы и инновации переосмысливают взаимодействие пользователя с миром ПК, объединяя традиционные и иммерсивные вычисления для повышения эффективности рабочего процесса, точности проектирования и совместной работы в рабочих пространствах на основе искусственного интеллекта.

Первый в отрасли изогнутый 2D/3D-монитор 34”

Концепт 34-дюймового изогнутого монитора Lenovo Hybrid Dimensional предлагает возможность комбинировать 2D и 3D в режиме реального времени без необходимости использования стереоочков, специальных настроек или переключения режимов. Экспериментальный сверхширокий монитор может отображать 2D и 3D контент одновременно из любой точки экрана без потери разрешения. Сверхширокий монитор с соотношением сторон 21:9 позволяет одновременно проектировать в разных измерениях и придает захватывающим развлечениям новый смысл, будь то просмотр фильмов или игры.