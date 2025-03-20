Команды из Азербайджана приглашаются к участию в международном акселераторе Sber500

Международный акселератор Sber500 открыл новый набор для технологических стартапов из разных стран. Участвовать в нём могут стартапы с укомплектованной командой, готовыми продуктами и первыми продажами. В приоритете — AI-агенты, AI-помощники и наукоёмкие решения (DeepTech), а также команды из БРИКС. Подать заявку можно до 12 мая 2025 года.

Акселератор продлится примерно 3 месяца Опытные эксперты и менторы из 17 стран будут работать с участниками в группах и индивидуально. В онлайн-буткемп (первый этап акселератора) попадут 150 стартапов. Специалисты помогут им скорректировать стратегию, подготовиться к масштабированию бизнеса, укрепить позиции на рынке и найти партнёров для пилотирования.

25 финалистов продолжат обучение. Они получат доступ к 40 российским корпорациям, различным подразделениям Сбера, сотням бизнес-ангелов и венчурным фондам.

В финале — на демодне в Москве — стартапы представят свои решения топ-менеджерам крупнейших компаний и потенциальным инвесторам.