В Италии выпустили газету Il Foglio AI, полностью написанную ИИ

Итальянская газета Il Foglio выпустила экспериментальный номер, в котором все материалы, включая статьи, заголовки и цитаты, написаны нейросетью. Экземпляр, названный Il Foglio AI, стал первым в мире печатным изданием полностью созданным искусственным интеллектом. Тираж раскупили за считаные минуты: через час после открытия газетных киосков не осталось ни одного экземпляра.

Главный редактор газеты Клаудио Чераза объяснил, что цель эксперимента — продемонстрировать влияние технологий искусственного интеллекта на современную журналистику.

Нейросети дали полную свободу при выборе тематик для публикаций. Журналисты только составляли запросы к ИИ-моделям и выступили оппонентами в дискуссии для рубрики «Вопрос-ответ». Само собой, они контролировали, не напишет ли искусственный интеллект какой-нибудь откровенной околесицы.

ИИ с заданием справился, и все 22 статьи четырехстраничного выпуска оказались вполне интересными. Спецвыпуск вышел совершенно непохожим на обычные выпуски Il Foglio. В нем отсутствуют личные мнения, аналитика или живые интервью, характерные для традиционной журналистики. Среди тем, например, были такие: «Что бывает, когда нейросети входят в редакции», «Почему молодые европейцы избегают серьезных отношений» и «Какие есть мифы про безалкогольное вино». Также можно найти статьи о парадоксе итальянских трампистов, о реформах в экономике Италии, изменениях в подоходном налоге и повышении заработной платы для 750 тыс. работников. Есть колонка о президенте России Владимире Путине.

Ожидается, что Il Foglio AI будет выходить с понедельника по пятницу до 18 апреля, как в печатном виде, так и онлайн, параллельно с традиционной версией.