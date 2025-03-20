Fujifilm представила среднеформатную камеру GFX100RF с фиксированным объективом

Компания Fujifilm представила свою первую среднеформатную камеру с фиксированным объективом и универсальным фокусным расстоянием 35 мм (эквивалент 28 мм в полном кадре). Модель GFX100RF также стала самой легкой и компактной в серии GFX. Камера оснащена 102 Мр сенсором, который обеспечивает невероятный уровень детализации. Размер сенсора составляет 43,8х32,9 мм, а его площадь в 1,7 раза больше, чем у датчика полнокадровой камеры размером 36х24 мм. Фиксированный объектив обеспечивает минимальное расстояние фокусировки 20 см, что позволяет делать выразительные крупные планы. Цифровым способом фокусное расстояние можно расширить до 45, 63 и 80 мм.

В целях уменьшения размеров камера лишена встроенного стабилизатора изображения. Лепестковый затвор позволил производителю еще сильнее уменьшить размеры камеры, а также предоставил возможность синхронизации вспышки при любой выдержке. Камера оснащена встроенным четырехступенчатым фильтром нейтральной плотности (Neutral Density Filter). Fujifilm GFX100RF получила дополнительный диск управления, позволяющий быстро менять соотношение сторон кадра. Он дает возможность мгновенно переключаться между девятью вариантами, включая 3:2, 16:9, 1:1 и 17:6.

На задней панели камеры расположен 3,15” сенсорный LCD-дисплей с разрешением 2,1 Мр. Альтернативой служит электронный видоискатель с разрешением 5,76 Мр. Вес камеры составляет 735 гр. Цена Fujifilm GFX100RF составляет 4900 долларов.