«Nar» поддерживает личностное развитие женщин в регионах

Компания «Nar» является одним из ключевых партнеров фестиваля «Her Art in Action», который стартует в преддверии Международного женского дня. Поддерживая этот проект, «Nar» способствует развитию творчества и свободы самовыражения. Фестиваль пройдет с 9 марта по 6 апреля, а его главная тема в этом году – «Свобода воображения», исследующая, как женщины индивидуально и коллективно представляют, визуализируют и выражают свои мечты. Организованный Союзом художников Азербайджана и платформой VarYox, фестиваль объединяет любителей искусства и способствует развитию креативного самовыражения.

В рамках своей стратегии социальной инклюзии «Nar» также организует участие учеников Школы-интерната №11 в фестивале. Эта инициатива помогает молодому поколению познакомиться с искусством, развивать творческий потенциал и расширять возможности для самовыражения. Ученики получат возможность познакомиться с различными произведениями искусства в рамках выставки и принять участие в интерактивных семинарах и мероприятиях.

Директор по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям «Nar», Хокюма Каримова, выступая на открытии фестиваля, отметила: «В «Nar» мы гордимся тем, что поддерживаем искусство, сохраняющее национальные и культурные ценности. Фестиваль «Her Art in Action» не только укрепляет роль женщин в искусстве, но и дает возможность талантливым художникам из регионов заявить о себе. Кроме того, мы создаем инклюзивную среду, поддерживая участие учеников Школы-интерната №11 в фестивале».

Кураторы выставки Лесли Грей и Айна Моаззен представят работы местных художников из различных регионов Азербайджана, а также международных художников и кураторов. Экспозиция будет включать живопись, видеоработы, инсталляции и перформансы, а также семинары, портфолио-ревю и дискуссии.

Фестиваль открыт для всех любителей искусства. Подробнее ознакомиться с программой можно по ссылке: https://herartinaction.com