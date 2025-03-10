Hisense представил телевизоры E8Q и E8Q Pro с 4K Mini LED-экраном 330 Hz и звуком от Devialet

Компания Hisense представила в Китае телевизоры E8Q и E8Q Pro, которые предназначены для качественного просмотра различного контента, включая игры и спортивные трансляции. Устройства получили высокую частоту обновления 330 Hz и систему управления светодиодами U+Mini Halo, оптимизирующую яркость и локальное затемнение для улучшенных HDR-визуальных эффектов.

В основе E8Q и E8Q Pro лежит фирменная технология Obsidian Screen, которая улучшает глубину черного цвета и уменьшает блики. В базовой модели E8Q используется Obsidian Screen Pro, а в версии Pro — Obsidian Screen Ultra с повышенной контрастностью. Обе модели оснащены чипами на основе искусственного интеллекта, которые помогают оптимизировать яркость и цвета в реальном времени. E8Q оснащен чипом Xinxin H6, а E8Q Pro — более мощным H7. Телевизоры сертифицированы по стандарту FreeSync Premium Pro, что минимизирует проблемы с разрывом экрана во время игры.

Телевизоры имеют разрешение 4K (3840×2160 пикселей). Пиковая яркость E8Q достигает 2 000 нит, есть поддержка HDR10+ и 98% цветовой охват DCI-P3. E8Q Pro имеет более высокую пиковую яркость (до 3 000 нит), расширенные зоны затемнения для улучшения работы HDR и 90% цветовой гаммы BT.2020. За звук в E8Q отвечает 4,1-канальная акустическая система, в то время как E8Q Pro оборудован 4.1.2-канальной настройкой Devialet Cinema Sound с поддержкой Dolby Atmos и IMAX Enhanced, в которой для достижения пространственного звучания также используется ИИ.

Обе модели работают на Android 14 с доступом к функциям DeepSeek AI, располагают 4 Gb ОЗУ и 64/128 Gb встроенной памяти и четырьмя портами HDMI 2.1. Имеется сертификация Pantone для точной цветопередачи.

Hisense E8Q доступен в Китае в версиях на 65, 75, 85 и 100 дюймов по цене $1040, $1385, $1800 и $3180 соответственно. E8Q Pro в вариантах 75, 85 и 100 дюймов стоит $1885, $2490 и $3870. Компания Hisense еще не объявила о глобальной доступности телевизоров.