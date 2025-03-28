Epic Games Store отдает бесплатно две игры: Cat Quest и Neko Ghost, Jump!

В Epic Games Store можно бесплатно забрать Cat Quest и Neko Ghost, Jump! Предложение действует до 3 апреля 19:00 по бакинскому времени.

Релиз Cat Quest состоялся в 2017 году. Это красочная RPG, действие которой разворачивается во вселенной, где живут только коты. Игроки возьмут на себя роль отважного кота, который отправляется в странствие по королевству Фелингард, чтобы спасти свою сестру. Игра заслужила крайне положительные пользовательские отзывы.

Паззл-платформер Neko Ghost, Jump!, вышедший в 2022 году, находится в раннем доступе. Геймеры смогут переключаться между 2D- и 3D-перспективами, что помогло игре заслужить положительные отзывы. В центре сюжета тоже находится кот, пытающийся отыскать своих близких, похищенных космическими псами-пиратами.

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Какая игра будет бесплатной в Epic Games Store на следующей неделе, неизвестно.