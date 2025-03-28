spot_img
28 марта, 2025
ДомойSoftwareИгрыEpic Games Store отдает бесплатно две игры: Cat Quest и Neko Ghost,...

Epic Games Store отдает бесплатно две игры: Cat Quest и Neko Ghost, Jump!

Epic Games Store

В Epic Games Store можно бесплатно забрать Cat Quest и Neko Ghost, Jump! Предложение действует до 3 апреля 19:00 по бакинскому времени.

Релиз Cat Quest состоялся в 2017 году. Это красочная RPG, действие которой разворачивается во вселенной, где живут только коты. Игроки возьмут на себя роль отважного кота, который отправляется в странствие по королевству Фелингард, чтобы спасти свою сестру. Игра заслужила крайне положительные пользовательские отзывы.

Паззл-платформер Neko Ghost, Jump!, вышедший в 2022 году, находится в раннем доступе. Геймеры смогут переключаться между 2D- и 3D-перспективами, что помогло игре заслужить положительные отзывы. В центре сюжета тоже находится кот, пытающийся отыскать своих близких, похищенных космическими псами-пиратами.

Какая игра будет бесплатной в Epic Games Store на следующей неделе, неизвестно.

Предыдущая статья
Canon выпустил компактную камеру EOS R50 V для блогеров
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,959ФанатыМне нравится
1,025ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
711ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»