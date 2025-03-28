Canon выпустил компактную камеру EOS R50 V для блогеров

Компания Canon выпустила беззеркальную камеру EOS R50 V, ориентированную на создателей видеоблогов. По сравнению с моделью EOS R50, дебютировавшей в 2023 году, новая камера имеет более компактный корпус, улучшенные возможности видеосъемки и более низкую цену.

Так как Canon EOS R50 V ориентирована на создателей контента для социальных сетей, поэтому она может снимать как вертикально, так и горизонтально, поскольку расположение элементов управления камеры рассчитано на обе ориентации, включая переднюю кнопку записи и специальные кнопки запуска прямой трансляции, меню, а также слот 1/4-20 сбоку на рукоятке камеры (есть еще один снизу).

В отличие от EOS R50, у новой камеры нет встроенной вспышки и электронного видоискателя. Кадрирование снимков осуществляется либо на внешнем мониторе, либо с помощью 3-дюймового сенсорного ЖК-экрана с переменным углом наклона для гибких углов съемки. Камера оснащена 24,2-мегапиксельным CMOS-датчиком формата APS-C и процессором обработки изображений Digic X, как и оригинальная EOS R50. Новинка использует систему Canon Dual Pixel AF II, обеспечивающую плавный и быстрый перевод фокуса при видеосъемке движущихся объектов. Такая же система автофокуса применяется в моделях EOS R6 Mark II и PowerShot V1. За производительность и обработку изображений отвечает процессор DIGIC X. Новинка оснащена байонетом Canon RF, поэтому поддерживает возможность смены объектива.

Canon EOS R50 V получила функцию Register People Priority, которая используется во флагманских моделях EOS R1 и R5 Mark II. Можно сделать снимок человека или загрузить кадр с карты-памяти, и система зарегистрируют этого человека в качестве приоритетного для системы автофокусировки. Утверждается, что с помощью ИИ камера может выбрать этого человека и сфокусироваться только на нем.

Новые режимы видеозаписи включают опции Slow и Fast для съемки замедленного или ускоренного видео без необходимости редактирования на этапе постобработки. Это может быть полезно для создателей контента, желающих сразу передавать отснятый материал с камеры на смартфон. Доступен режим съемки видео с электронной стабилизацией, но встроенная оптическая стабилизация изображения отсутствует.

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Камера может записывать видео 4K @ 60 fps с кадрированием и 10-битной цветовой моделью YCC 4:2:2, поддерживается режим Canon Log 3. В формате Full HD можно снимать видео со скоростью до 120 fps (без звука). Камера оснащена разъемом для наушников, портом HDMI Type D, а также одним слотом для SD-карт. В качестве источника питания используется аккумулятор LP-E17, который можно заряжать через порт USB. Вес корпуса камеры без карты памяти составляет всего 323 гр.

Цена Canon EOS R50 V без объектива составляет $650, а версия с объективом RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ обойдется в $850. Продажи начнутся 28 апреля.