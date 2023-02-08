Новая Canon EOS R50 стала преемницей EOS M

Компания Canon представила компактную и легкую камеру EOS R50, которая эффективно заменяет EOS M50 II и знаменует собой окончательный переход серии на байонет RF. Новинка оснащена 24,2 Мр матрицей APS-C и унаследовала передовую технологию обнаружения объектов, используемую в Canon R6 Mark II и новой Canon R8. Также в камере используется более новый процессор DIGIC X, а технология распознавание объектов на основе искусственного интеллекта дает R50 впечатляющие возможности автофокусировки.

R50 получила OLED-видоискатель разрешением 2,36 Мр и увеличением 0,96x. LCD-экран представляет собой цветной жидкокристаллический TFT-дисплей с разрешением 1,62 Мр и возможностью сенсорного управления. В R50 нет полностью механического затвора. Вместо этого камера оснащена электронным затвором передней шторки и электронным затвором. В R50 также нет встроенной стабилизации изображения, поэтому для уменьшения дрожания она будет зависеть от оптики с оптической стабилизацией изображения. R50 может записывать в форматах JPEG и HEIF в дополнение к RAW и C-RAW. Камера имеет максимальную скорость серийной съемки со скоростью затвора 15 кадров в секунду.

R50 может подключаться к смартфонам по Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2 LE, а также через USB Type-C для передачи данных. R50 может записывать видео в формате 4K с частотой 30 кадров в секунду. Новинка способна вести непрерывную запись в течение одного часа. Камера также может подключаться через UVC/UAC к компьютерам в качестве web-камеры.

Цена Canon EOS R50 в комплектации body составляет 680 долларов. В сочетании с объективами RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM или RF-S 55-210mm f/5-7.1 IS STM ее цена составит 1029 долларов.