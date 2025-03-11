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12 марта, 2025
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Asus представил мониторы серии VU Air Ionizer со встроенным ионизатором воздуха

Asus VU Air Ionizer

Компания Asus представила три монитора серии VU Air Ionizer: 23,8-дюймовый VU249HFI-W, 27-дюймовый VU279HFI-W и 34-дюймовый VU34WCIP-W. Все модели имеют встроенный ионизатор воздуха, который установлен на тыльной панели. По словам компании, он способен удалить до 90% пыли в воздухе в течение трех часов.

Asus VU Air Ionizer

«Технология использует отрицательные ионы для эффективного удаления пыли, пыльцы, аллергенов и различных загрязняющих веществ из воздуха без необходимости использования фильтров», — говорится в пресс-релизе Asus.

Модели VU249HFI-W и VU279HFI-W поставляются с IPS-матрицей с разрешением 1080p и частотой обновления 100 Hz. Яркость – 250 нит, коэффициент контрастности — 1300:1. Время отклика MPRT составляет 1 мс. Есть два HDMI 1.4 и разъем для подключения наушников.

Более крупный монитор VU34WCIP-W получил VA-панель с разрешением 3440×1440 пикселей, также с частотой 100 Hz. Яркость составляет 350 нит, контрастность — 3000:1. Время отклика MPRT тоже составляет 1 мс. В отличие от двух других моделей, есть два встроенных динамика по 2 Вт. Портов больше: HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB-C (65 Вт) и USB 3.2 Gen 1 Type-A.

Цены на мониторы серии Asus VU Air Ionizer: 23,8-дюймовый VU249HFI-W — $129,99; 27-дюймовый VU279HFI-W — $159,99; 34-дюймовый VU34WCIP-W — $359,99. Все модели уже доступны для предварительного заказа.

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