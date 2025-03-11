Bloomberg: Apple готовит масштабное обновление дизайна интерфейсов в iOS 19, iPadOS 19 и MacOS 16

Компания Apple готовит большое обновление дизайна интерфейсов в iOS 19, iPadOS 19 и MacOS 16, об этом сообщает Марк Гурман из Bloomberg. По словам журналиста, это будет крупнейший редизайн с выпуска iOS 7, а для Mac — с выхода Big Sur.

Обновление «фундаментально изменит» внешний вид операционных систем Apple. Подробностей пока немного, Гурман пишет, что некоторые элементы взяты из visionOS, но обновление лишь «в общих чертах» основано на интерфейсе Vision Pro.

Компания планирует обновить «стиль иконок, меню, приложений, окон и системных кнопок», чтобы привести все ОС к «единому стилю». Также компания работает над упрощением навигации и управления устройствами пользователями.

Гурман предполагает, что Apple представит iOS 19, iPadOS 19 и macOS 16 в июне 2025 года, на ежегодной конференции WWDC. После этого пользователи смогут протестировать вета-версии систем.

Издание MacRumors предполагает, что Apple готовит большой редизайн системы, чтобы отвлечь пользователей от задержки в релизе функций Apple Intelligence.