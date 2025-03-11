Умное кольцо Black Shark Ring 2 от Xiaomi получило улучшенное время автономной работы

Black Shark, игровой бренд компании Xiaomi, выпустил второе поколение умного кольца Ring. Устройство получило ряд улучшений в сравнении со своим предшественником, и его цена значительно меньше аналогов. Модель Black Shark Ring 2 позиционируется как новый конкурент Samsung Galaxy Ring.

Новая модель имеет вес всего 4 грамма, что делает носимое устройство более удобным, предыдущее кольцо весило 5,4 грамма. Еще одно усовершенствование — это время автономной работы. Если первое поколение могло проработать до 5 дней на одном заряде, то Black Shark Ring 2, как утверждает производитель, может работать до 10 дней (90 дней с подзарядкой от кейса).

Кроме того, новинка предлагает управление жестами, которое отсутствовало в предшественнике. Детали реализации пока не раскрываются, но сообщается, что пользователи смогут переключать видео «взмахом пальца».

Новое кольцо предлагает более точный мониторинг здоровья. По словам компании, устройство способно круглосуточно отлеживать частоту сердечных сокращений, осуществлять мониторинг качества сна и уровня кислорода в крови. А для любителей спорта добавили некоторое количество режимов для тренировок, к примеру езда на велосипеде, бег, ходьба. Сохранилась водозащита класса IP68, а также совместимость с платформами Android и iOS.

Black Shark Ring 2 доступно в нескольких размерах (от 7 до 12) по цене $108. О глобальной доступности пока ничего не известно.