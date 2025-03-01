AR-очки Meta Aria Gen 2 получили датчик сердечного ритма и реагируют на голос пользователя

Компания Meta представила Aria Gen 2 — новую версию smart-очков с функциями дополненной реальности. Устройство предназначено для исследователей в области искусственного интеллекта, робототехники и машинного восприятия.

Новая модель является усовершенствованной версией очков Aria Gen 1, выпущенных в 2020 году. Очки располагают широким набором сенсоров, который позволяет применять их в различных целях. Например, стартап Envision с их помощью разрабатывает сервисы, помогающие людям с нарушениями зрения и слуха ориентироваться в пространстве.

Главным отличием Aria Gen 2 от предшествующей модели стал новый датчик сердечного ритма. Есть контактный микрофон, который помогает гаджету реагировать только на голос пользователя, игнорируя посторонние звуки. Также очки получили более мощный процессор для обработки данных и усовершенствованный корпус, позволяющий с комфортом носить их весь день.

Aria Gen 2 оснащены барометром, магнитометром и внешними камерами, благодаря которым они умеют отслеживать движения рук. Все вычисления, включая функцию распознавания речи, происходят офлайн без отправки в облако. Заявленное время автономной работы очков составляет от 6 до 8 часов.

О цене и доступности AR-очков пока не сообщается.