AMD представила технологию ИИ-масштабирования изображения FSR 4

На презентации видеокарт Radeon RX 9070 и RX 9070 XT компания AMD также представила технологию ИИ-масштабирования изображения FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4), разработанную специально для архитектуры RDNA 4.

Технология FSR 4 основана на алгоритмах искусственного интеллекта, обученного на процессорах AMD EPYC и ускорителях Instinct. На момент запуска она будет доступна только на видеокартах нового поколения Radeon RX 9070 и RX 9070 XT. На релизе поддержка FSR 4 будет более чем в 30 играх, а до конца 2025 года — более чем в 75.

За счет применения алгоритмов ИИ, FSR 4 обеспечивает высокое качество изображения и низкую задержку. Она может повышать частоту кадров, сохраняя «качество, сопоставимое с нативным рендерингом» в 4K-разрешении, заверили в AMD.

Компания продемонстрировала работу FSR 4 на примере Warhammer 40,000: Space Marine 2. В нативном разрешении 4K игра выдавала 53 fps, а с FSR 4 и включенной генерацией кадров средний фреймрейт увеличился до 182 fps, при этом изображение на дальних планах стало более детализированным. Также были опубликованы тесты в нескольких других играх, включая Call of Duty: Black Ops 6 и Horizon Forbidden West.

Технология FSR 4 лучше справляется с обработкой тонких объектов и снижает количество мерцаний и других артефактов преобразования, которые можно было увидеть при использовании FSR 3 и предыдущих версий. FSR 4 с апскейлингом и генерацией кадров может увеличить производительность в играх в 2,1–3,7 раза.

Релиз технологии FSR 4 состоится 6 марта.