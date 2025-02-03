Вышел трейлер одной из самых ожидаемых азербайджанских игр

Первый трейлер Rainy Neon созданный эксклюзивно для четвертого международного игрового фестиваля GameSummit, был выложен в публичный доступ. Проект создается силами AzDimension — одной из ведущих игровых студий Азербайджана, выпустившей такую игру, как The Last DeadEnd, ставшей первой консольной игрой, созданной в нашей стране.

Rainy Neon представляет собой экшн от третьего лица, где игроки могут сражаться в одиночку, а также с друзьями на улицах альтернативного Баку будущего. Проект разрабатывается на основе самых передовых технологий и ориентирован на фанатов таких игр, как Halo, Counter-Strike, Unreal Tournament.

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Хотелось бы отметить, что на данный момент тизер Rainy Neon набрал почти 170 тысяч просмотров, а на третьем фестивале GameSummit с большим успехом прошел чемпионат по ранней версии этой игры.