Вышел трейлер одной из самых ожидаемых азербайджанских игр

Первый трейлер Rainy Neon созданный эксклюзивно для четвертого международного игрового фестиваля GameSummit, был выложен в публичный доступ. Проект создается силами AzDimension — одной из ведущих игровых студий Азербайджана, выпустившей такую игру, как The Last DeadEnd, ставшей первой консольной игрой, созданной в нашей стране.
Rainy Neon представляет собой экшн от третьего лица, где игроки могут сражаться в одиночку, а также с друзьями на улицах альтернативного Баку будущего. Проект разрабатывается на основе самых передовых технологий и ориентирован на фанатов таких игр, как Halo, Counter-Strike, Unreal Tournament.
Хотелось бы отметить, что на данный момент тизер Rainy Neon набрал почти 170 тысяч просмотров, а на третьем фестивале GameSummit с большим успехом прошел чемпионат по ранней версии этой игры.