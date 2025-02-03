Эксклюзивное партнерское мероприятие «Collaborate to Innovate» от OpenText в партнерстве с Elcore AZ

30 января 2025 года в отеле Four Seasons в Баку состоялось эксклюзивное партнерское мероприятие «Collaborate to Innovate», организованное OpenText — ведущим вендором в сфере программного обеспечения и кибербезопасности. Мероприятие прошло при поддержке локальных дистрибьюторов OpenText, включая Elcore Distribution. Это событие стало важной площадкой для обсуждения новых бизнес-возможностей, знакомства с передовыми решениями OpenText и установления контактов с ведущими экспертами отрасли.

Программа мероприятия включала выступления представителей OpenText, которые представили ключевые темы:

Видение OpenText для Азербайджана на 2025 год ;

; Кибербезопасность и защита приложений в эпоху искусственного интеллекта ;

; ИИ-управляемые цифровые операции ;

; ИИ и аналитика с OpenText ;

; Мастерство в современном цифровом опыте и бизнес-процессах.

Помимо насыщенной программы презентаций, участники смогли принять участие в сессиях нетворкинга, что позволило локальным партнерам обсудить актуальные задачи и обменяться опытом.

В Elcore уверены, что сотрудничество с OpenText позволит предложить эффективные решения, способные значительно облегчить работу локальных компаний и помочь им справляться с современными вызовами цифровой трансформации.

Все участники мероприятия не только получили ценные знания и возможность общения с представителями вендора, но и были приятно удивлены памятными welcome-подарками от организаторов.

Компания благодарит всех, кто присоединился к «Collaborate to Innovate». Это событие стало еще одним шагом к успешному партнерству и развитию цифровых технологий в регионе.

OpenText: Основанная в 1991 году, OpenText выросла из партнерства между Университетом Ватерлоо и Оксфордским университетом с целью создания первого онлайн-словаря Oxford English Dictionary. Сегодня OpenText одна из десяти ведущих мировых софтверных компаний, которая предлагает инновации и ценные решения для организаций по всему миру. Компания занимает центральное место в экосистемах облачных технологий и играет важную роль в цифровой трансформации бизнеса, помогая внедрять облачные решения, кибербезопасность и искусственный интеллект. Инновационные разработки OpenText способствуют модернизации рабочих процессов и раскрытию человеческого потенциала в эпоху ИИ.

Elcore: международный дистрибьютор оборудования для создания информационных систем, потребительской электроники, программного обеспечения, облачных сервисов и решений по кибербезопасности.