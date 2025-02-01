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1 февраля, 2025
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Специальное предложение Azercell ко «Дню молодежи»!

Azercell

По случаю Дня молодежи лидирующий мобильный оператор страны Azercell запускает специальную кампанию. Абоненты, приобретающие смартфоны линейки Xiaomi Redmi Note 14 в магазинах Azercell Exclusive и официальных дилеров компании, получат 50% скидку на тарифные пакеты «SuperSən 6GB» и «SuperSən 10GB» в течение двух месяцев.

Кампания продлится до 28 февраля 2025 года и распространяется на модели Xiaomi Redmi Note 14, Note 14 Pro и Note 14 Pro+, стоимость которых начинается от 429 AZN.

Для получения дополнительной информации о кампании пожалуйста посетите страницу: День Молодёжи | Azercell

Azercell поздравляет всю азербайджанскую молодежь с праздником и желает им успехов в будущих начинаниях!

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