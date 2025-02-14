Видеохостингу YouTube исполнилось 20 лет

Глобальному онлайн-сервису YouTube сегодня, 14 февраля, исполнилось 20 лет – именно с этой даты начинается отсчет его работы. «В этом году YouTube отмечает 20-летие. За два десятилетия YouTube преобразил культуру посредством видео и создал процветающую креативную экономику. Сегодняшние авторы перешли от съемки зернистых роликов о себе к созданию студий и производству популярных ток-шоу и полнометражных фильмов», — говорится в блоге платформы.

YouTube был создан Стивом Ченом, Чадом Хёрли и Джаведом Каримом — тремя бывшими работниками PayPal в Сан-Бруно, Калифорния. Они использовали технологию Flash Video, позволяющую получить относительно хорошее качество записи при небольшом объеме передаваемых данных.

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Самое первое видео «Me at the zoo», 19-секундный ролик любительской съемки Джаведа Карима в зоопарке Сан-Диего, было размещено на YouTube только 24 апреля 2005 года. Ролик по-прежнему доступен на платформе -у него 348 млн. просмотров, по меркам YouTube это не так много.

Уже через год после запуска Google приобрела YouTube за $1,6 млрд. В октябре 2006 года Карим рассказал, чем для него оказался этот проект: «Если у вас есть хорошая идея и вы просто снимаете видео, вы можете получить миллионную аудиторию почти мгновенно и бесплатно».