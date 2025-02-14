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14 февраля, 2025
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Финал чемпионата мира ICPC 2025 года пройдет в Баку с 31 августа по 5 сентября

ICPC 2025

Финал 49-го Международного чемпионата по программированию среди студентов (ICPC 2025) пройдет с 31 августа по 5 сентября в Университете ADA. ICPC — самая престижная командная олимпиада по программированию в мире среди студентов. Главной целью участников является решение алгоритмических задач с помощью кода в условиях ограниченного времени с минимальным количеством ошибок и неправильных попыток.

За четыре десятилетия ICPC превратился в инновационную глобальную образовательную программу. Сообщество ICPC, насчитывающее более 400 тысяч выпускников вузов, охватывает весь мир. В прошлом сезоне в региональных соревнованиях, семинарах и выездных соревнованиях ICPC приняли участие 73 083 студента с 12 258 тренерами и со-тренерами в 3 424 университетах в 103 странах мира. Финал 48-го чемпионата прошел Международном выставочном центре Expo в Астане

Организацией ICPC 2025 в Баку занимается Университет ADA совместно с Центральным банком Азербайджанской Республики. Также в качестве спонсоров соревнования выступают компании Huawei и JetBrains. Также следует отметить, что в этом году Азербайджан отмечает 20-летие участия в ICPC.

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