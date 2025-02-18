В 2024 году Epic Games раздала геймерам 595 млн. бесплатных копий игр

Компания Epic Games поделилась своими достижениями за 2024 год, а также рассказала о планах по развитию платформы и грядущих функциях.

В 2024 году Epic Games подарила своим пользователям 89 игр общей стоимостью $2,229. Их средняя оценка составляет 76%. За 12 месяцев компания раздала пользователям 595 млн. бесплатных копий новых и старых хитов. Среди подаренных тайтлов были как крупные игры вроде Control, The Callisto Protocol, Marvel’s Midnight Suns и Dragon Age: Inquisition. Компания сообщила, что продолжит программу бесплатной раздачи игр как на ПК, так и на мобильных платформах.

Аудитория сервиса продолжает активно расширяться, согласно отчету в 2024 году она превысила 295 млн. пользователей на ПК, что на 25 млн. больше, чем 2023 году. Число кроссплатформенных учетных записей составило 898 млн. (804 млн. в 2023). Пиковый ежедневный онлайн составил 37,2 млн. (36,1 млн.), а ежемесячный — 74 млн. (75 млн.).

За 2024 год в Epic Games Store вышло 1100 (1300 в 2023) игр и приложений, общее число достигло 4000 (2900). На игры Epic Games пользователи потратили $1,09 млрд. ($950 млн.) и $255 млн. ($310 млн.) на сторонние, общее игровое время в проектах — 7,72 млрд. и 2,68 млрд. часов соответственно.

Несмотря на щедрые раздачи, Epic Games Store по-прежнему остается в первую очередь платформой для собственных хитов компании. Главными звездами площадки были и остаются Genshin Impact, Rocket League, Honkai Star Rail, Grand Theft Auto V и Fortnite.

В 2025 году Epic Games собирается улучшить свой магазин. В планах компании – переработка системы поиска, новые социальные функции, предварительная загрузка игр до их релиза, обновленный менеджер загрузок и возможность дарить игры другим пользователям.