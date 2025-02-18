Представлен Grok 3 — «самый умный ИИ на Земле»

Компания xAI, принадлежащая Илону Маску (Elon Musk), представила Grok 3 – новую версию чат-бота. Во время презентации его возможностей, разработчики отметили, что Grok 3 в 10 раз производительнее предыдущей версии нейросети Grok 2. Ранее Маск заявлял, что Grok 3 «самый умный ИИ на Земле».

Согласно проведенным тестам, Grok 3 действительно показывает себя лучше относительно конкурентов. Grok-3 обошел OpenAI GPT-4o, Anthropic Claude 3.5 Sonnet, Google Gemini-2 Pro и DeepSeek-V3 в математике, научных вычислениях и программировании.

Маск и xAI заявили, что Grok 3 обладает развитыми способностями к рассуждению и будет продолжать совершенствоваться. «Мы видим зачатки креативности», — сказал Маск. Отмечается, что апгрейд данной составляющей позволяет давать чат-боту более точные и релевантные ответы. Запланированный голосовой режим убрали перед презентацией: «Голосовой режим пока еще немного нестабилен, поэтому, вероятно, он будет запущен примерно через неделю, но он потрясающий», отметил Маск.

В серии демонстраций разработчики xAI попросили Grok 3 решить физическую задачу и создать игру, объединяющую Bejeweled и Tetris. ИИ-модель еще находится на стадии бета-тестирования и проходит обучение. Grok-3 уже доступен всем подписчикам Premium+ в соцсети X. Кроме того, предыдущие версии ИИ-модели станут общедоступными, как только разработка Grok-3 будет окончательно завершена.

Кроме того, была представлена интеллектуальная поисковая система DeepSearch, предназначение которой — это анализ запросов с планируемыми ответами.