Stellar Blade выйдет на ПК в июне 2025 года

Релиз Stellar Blade на ПК запланирован на июнь 2025 года, об этом объявили во время презентации State of Play. В Steam уже доступна страница игры.

Также студия Shift Up сообщила о том, что выйдет дополнение-кроссовер с Goddess of Victory: Nikke. Новый контент станет доступен одновременно как для ПК-версии, так и для PlayStation 5. В коротком трейлере разработчики показали контент, связанный с Nikke.

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Stellar Blade ─ это экшн-RPG, действие которого разворачивается в постапокалиптическом будущем, где главная героиня Ева сражается с инопланетными захватчиками, пытаясь спасти остатки человечества. Значительную часть популярности игры обеспечивает то, что главную героиню можно одевать в разнообразные откровенные костюмы.