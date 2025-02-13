Первый полноценный геймплейный трейлер Sonic Racing: CrossWorlds

На State of Play показали первый полноценный геймплейный трейлер гоночной аркады Sonic Racing: CrossWorlds, которая была анонсирована в прошлом году. В ролике можно увидеть различных персонажей и всевозможные трассы.

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Обещают самый большой ростер персонажей в истории серии и широкий выбор настраиваемых транспортных средств — среди них есть даже трансформирующиеся монстр-траки. Sega подтвердила наличие в игре трасс с участками на суше, в воздухе и на воде. Будет новая механика Travel Rings, которая сможет переносить игроков в новые измерения прямо во время заезда.

Точную дату релиза не огласили, но Sonic Racing: CrossWorlds разрабатывают для PC (Steam, EGS), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и Nintendo Switch. 21 февраля пройдет закрытый мультиплеерный тест гонки.