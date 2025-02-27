Sony назвала игры для подписчиков PS Plus в марте

Компания Sony назвала бесплатные игры, которые владельцы базового тарифа подписки PS Plus смогут добавить на свои аккаунты в марте. В последнее время Sony не часто радует подписчиков PS Plus ежемесячными подборками, но мартовское предложение пользователи назвали удачным.

С 4 по 31 марта подписчики получат три игры:

Dragon Age: The Veilguard (PS5) — фэнтезийный ролевой экшен;

Sonic Colors: Ultimate (PS4) — переиздание платформера;

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection (PS4 и PS5) – сборник, включающий 13 классических игр серии.

Мартовские игры для обладателей расширенных подписок назовут через две недели.