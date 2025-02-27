Amazon выпустил обновленного ассистента Alexa+ на базе генеративного ИИ

Компания Amazon выпустила новую версию голосового ассистента Alexa+, который получил поддержку генеративного ИИ. Теперь Alexa+ умеет запоминать и учитывать личные предпочтения пользователя в питании, музыке, кинематографе и других сферах и выполнять повседневные задачи. Например, Alexa может самостоятельно управлять умным домом, предлагать маршруты поездок, бронировать билеты, заказывать такси или доставку еды.

По утверждению производителя, ассистент умеет поддерживать полноценный диалог, реагируя на произнесенное владельцем слово «Alexa». Компания утверждает, что новая Alexa в состоянии изучить учебник, а затем проверить выполнение домашнего задания.

Доступ к Alexa+ будет только у платных подписчиков. Специальная подписка будет предлагаться за $19,99 в месяц. При этом доступ к Alexa+ также можно получить при наличии подписки Amazon Prime – за $14,99.

Amazon сообщил, что обновленный ассистент будет работать «почти на всех» устройствах Alexa, выпущенных до сегодняшнего дня, начиная с Echo Show 8, 10, 15 и 21.