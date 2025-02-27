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27 февраля, 2025
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Amazon выпустил обновленного ассистента Alexa+ на базе генеративного ИИ

Amazon Alexa+

Компания Amazon выпустила новую версию голосового ассистента Alexa+, который получил поддержку генеративного ИИ. Теперь Alexa+ умеет запоминать и учитывать личные предпочтения пользователя в питании, музыке, кинематографе и других сферах и выполнять повседневные задачи. Например, Alexa может самостоятельно управлять умным домом, предлагать маршруты поездок, бронировать билеты, заказывать такси или доставку еды.

Amazon Alexa+

По утверждению производителя, ассистент умеет поддерживать полноценный диалог, реагируя на произнесенное владельцем слово «Alexa». Компания утверждает, что новая Alexa в состоянии изучить учебник, а затем проверить выполнение домашнего задания.

Доступ к Alexa+ будет только у платных подписчиков. Специальная подписка будет предлагаться за $19,99 в месяц. При этом доступ к Alexa+ также можно получить при наличии подписки Amazon Prime – за $14,99.

Amazon сообщил, что обновленный ассистент будет работать «почти на всех» устройствах Alexa, выпущенных до сегодняшнего дня, начиная с Echo Show 8, 10, 15 и 21.

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