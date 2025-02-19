Представлены доступные смартфоны Realme P3 Pro и P3x с емкими аккумуляторами

Компания Realme представила в Индии новую серию смартфонов P3, в которую вошли модели P3 Pro и P3x. Недорогие устройства получили емкие аккумуляторы и обладают защитой от воды и пыли согласно высшим стандартам IP68/69.

Realme P3 Pro оснащен 6,83-дюймовым изогнутым по краям AMOLED-дисплеем с разрешением 1472×2800 пикселей, частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 1500 нит. Частота ШИМ-регулировки составляет 3840 Hz. Аппаратная платформа включает 4-нм процессор Snapdragon 7s Gen 3, 8 или 12 Gb оперативной (LPDDR4X) и 128 или 256 Gb постоянной памяти (UFS 3.1). Для охлаждения предусмотрена испарительная камера площадью 6050 мм².

В основную камеру входят 50 Мп сенсор (Sony IMX896, 1/1.56 дюйма, f/1.8, OIS) и 2 Мп датчик глубины (f/2.4). Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп (Sony IMX480, f/2.45). Аккумулятор емкостью 6000 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт. В оснащение также входят поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, порт USB Type-C 2.0, два стереодинамика с поддержкой Hi-Res Audio и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Смартфон работает под управлением Android 15 с интерфейсом Realme UI 6.0. Габариты составляют 163.5 x 77.3 x 8 мм, вес – 190 гр.

Realme P3 Pro будет предложен в зеленом (Nebula Glow), фиолетовом (Galaxy Purple) и коричневом (Saturn Brown) цветах корпуса. Версия Nebula Glow оснащена первой в мире задней панелью из волокна, которая меняет цвет и светится в темноте.

Цены: 8/128 Gb — $275, 8/256 Gb — $287, 12/256 Gb — $310.

Realme P3x оборудован 6,72-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1080×2400 пикселей и частотой обновления 120 Hz. Пиковая яркость экрана составляет 950 нит. Он стал первым смартфоном с новым 6-нм процессором Dimensity 6400 от MediaTek. Объем оперативной памяти LPDDR4X может составлять 6 или 8 Gb, емкость флеш-памяти UFS 2.2 – 128 Gb.

Основная камера представлена 50 Мп датчиком (OmniVision OV50D, f/1.8) и вспомогательным 2 Мп (f/2.4) сенсором глубины. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп (f/2.0). За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт. Смартфон также получил поддержку 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, порт USB Type-C 2.0, два стереодинамика с поддержкой Hi-Res Audio и боковой сканер отпечатков пальцев. Используется Android 15 с интерфейсом Realme UI 6.0. Габариты составляют 165.7 x 76.2 x 7.9 мм, вес – 197 гр. Доступны три цветовых варианта корпуса: серебристый (Lunar Silver), темно-синий (Midnight Blue) и розовый (Stellar Pink).

Цены: 6/128 Gb — $160, 8/128 Gb — $172.