Apple представила iPhone 16e с мощной начинкой стоимостью от $599

Компания Apple сегодня представила еще одну модель линейки iPhone 16. Новинка под названием iPhone 16e предлагает мощные возможности по более доступной цене. Смартфон обеспечивает быструю, плавную работу и рекордное время автономной работы благодаря процессору A18 и новому чипу Apple C1 — первому сотовому 5G-модему, разработанному Apple.

iPhone 16e внешне напоминает iPhone 14. Он получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей Super Retina XDR с разрешением 2532×1170 пикселей и частотой обновления 60 Hz. Максимальная яркость достигает 800 нит, а пиковая — 1200 нит. Дисплей защищает покрытие Ceramic Shield, которое, по словам Apple, прочнее любого стекла смартфона. Поддерживается HDR и технология True Tone. В верхней части экрана расположился большой вырез для фронтальной камеры и Face ID.

Кнопки Home на корпусе нет, но есть Action Button (Кнопка действия), которая заменяет физический переключатель звуковых профилей и может выполнять его функции. Кроме того, на нее можно назначить запуск фонарика, диктофона, переводчика или любого другого приложения.

За производительность смартфона отвечает процессор A18 — такой же установлен в iPhone 16. Он поддерживает все функции на базе искусственного интеллекта Apple Intelligence. iPhone 16e получил основную камеру только с одним датчиком на 48 Мп с фокусным расстоянием 26 мм и апертурой f/1.6 (как в iPhone 16). Поддерживается 2‑кратный зум и запись видео в разрешении до 4K при 60 FPS. Фронтальная камера имеет разрешение в 12 Мп (f/1.9).

Разумеется, порт Lightning заменен на USB-C. Емкость аккумулятора не раскрывается, но производитель уверяет, что iPhone 16e предлагает лучшее время автономной работы среди 6,1‑дюймовых iPhone. Автономность при воспроизведении видео — 26 часов (как у iPhone 15). До 50% смартфон можно зарядить за 30 минут с адаптером на 20 Вт или выше через порт USB‑C (USB 2.0). Беспроводной зарядки MagSafe у новинки нет. Есть поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и защита IP68. Габариты составляют 146,7 × 71,5 × 7,8 мм, вес — 167 гр.

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iPhone 16e будет предложен по цене $599 за версию с 128 Gb памяти, $699 — с 256 Gb и $899 — с 512 Gb. Предзаказ будет открыт с 21 февраля, в продаже с 28 февраля. На выбор всего два цвета: черный и белый. В комплекте идет только сам смартфон и кабель.