Представлен смартфон Oppo Find N5 — самый тонкий складной смартфон на рынке

Компания Oppo представила складной смартфон Find N5, который позиционируется как самое тонкое складное устройство на рынке в данном форм-факторе. Его толщина в сложенном состоянии составляет 8,93 мм, а в разложенном — 4,21 мм. Толщина предыдущего лидера Honor Magic V3 составляет 9,3 мм и 4,35 мм в сложенном и разложенном виде соответственно.

Компания отмечает, что добиться такой тонкости и прочности удалось благодаря новому титановому шарниру Titanium Flexion, который на 26% меньше, чем складной механизм предшественника Find N3. Корпус смартфона выполнен из авиационного алюминия серии 7000 и углеродного волокна. В Oppo утверждают, что складка на экране у Find N5 меньше, чем у конкурентов. Ее глубина не превышает 0,15 мм. «Oppo Find N5 — единственный складной телефон в мире, который прошел сертификацию TÜV на незаметность складки», — отмечают в компании.

Oppo Find N5 также стал первым складным смартфоном с водонепроницаемостью уровней IPX6, IPX8 и IPX9. Это означает, что устройство способно выдерживать струи горячей воды под давлением и кратковременное погружение в воду.

Смартфон получил основной 8,12-дюймовый OLED-экран LTPO с разрешением 2480 × 2248 пикселей (412 ppi) и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Hz. Частота сенсорного слоя составляет 240 Hz, ШИМ-частота — 2160 Hz. Панель имеет соотношение сторон 9,9:9 и обеспечивает пиковую яркость 2100 нит. Внешний OLED-дисплей с диагональю 6,62 дюйма поддерживает разрешение 2616× 1140 пикселей (431 ppi) и адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Hz. Частота сенсорного слоя также составляет 240 Hz. Здесь используется панель с соотношением сторон 20,7:9 и пиковой яркостью 2450 нит. Оба экрана поддерживают HDR10+ и Dolby Vison, а также совместимы со стилусом Oppo Pen, который продается отдельно.

Find N5 построен на 3 нм процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite, за графику отвечает ускоритель Adreno 830. Объем оперативной памяти LPDDR5X может составлять 12 или 16 Gb, емкость накопителя UFS 4.0 – 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb. Основная камера смартфона была разработана в сотрудничестве с компанией Hasselblad. В нее входят три модуля: 50 Мп сенсор (Sony LYT-700, f/1.8, ЭФР 21 мм, автофокус, OIS), сверхширокоугольный на 8 Мп (f/2.2, ЭФР 14 мм, угол захвата 116 градусов, автофокус) и 50 Мп перископ (f/2.7, ЭФР 70 мм, оптический зум 3х, OIS). Поддерживается съемка видео 4К@60fps. Фронтальная камера разрешением 8 Мп (f/2.4, ЭФР 21 мм), есть поддержка съемки 4К@30fps.

Емкость аккумулятора составляет 5600 мАч, он поддерживает быструю проводную зарядку SuperVOOC мощностью 80 Вт и беспроводную зарядку AirVOOC мощностью 50 Вт. Смартфон также получил поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, порт USB 3.2 Gen 2 Type-C, ИК-пульт и стереодинамики с Dolby Atmos. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Габариты: 160,87 x 146,58 x 4,36/4,21 мм (в разложенном виде), 160,87 x 73,3 × 9,35/8,93 мм (в сложенном виде). Вес – 234 гр. Смартфон работает под управлением Android 15 с оболочкой ColorOS 15, компания обещает 4 года обновлений ОС и 6 лет обновлений ПО безопасности. Задняя крышка белой и черной расцветок выполнена из стеклопластика, а фиолетовая – из пластика с текстурой эко-кожи. Смартфон получил интеграцию с компьютерами Apple Mac для передачи файлов и удаленного управления. Кроме того, есть интеграция с китайским ИИ DeepSeek-R1.

Цена в Китае на Oppo Find N5 начинается с $1240. Продажи на китайском рынке начнутся 26 февраля, а ориентировочно 28 февраля состоится международная премьера. На глобальном рынке будет представлена только одна модификация с 16/512 Gb памяти по цене около $1870.