Одно касание — и карта в кошельке: Visa представила инновационное решение Tap to Add Card в Азербайджане

Visa объявила о запуске Tap to Add Card в Азербайджане, что стало важным шагом в развитии и интеграции цифровых кошельков. В ответ на растущий спрос на безопасные и удобные цифровые платежные решения, эта инновационная технология позволяет держателям бесконтактных карт Visa добавлять их в цифровые кошельки всего одним касанием мобильного устройства.

Обеспечивая повышенную безопасность и удобство, Tap to Add Card исключает необходимость в ручном вводе данных, часто приводящем к ошибкам и создающем уязвимость, которой могут воспользоваться мошенники для компрометации конфиденциальной информации карты. При касании генерируется уникальный одноразовый код, который проходит проверку через сервис Chip Authenticate от Visa. Это гарантирует безопасное добавление карты и делает процесс значительно быстрее и надежнее по сравнению с традиционными методами.

«Мы рады представить Tap to Add Card в Азербайджане, – отметил Нурлан Гаджиев, старший директор, региональный менеджер в Азербайджане. – Это решение гарантирует безопасное добавление карты в цифровой кошелек, поскольку данные надежно защищены передовыми технологиями. Мы уверены, что Tap to Add Card будет способствовать популяризации и распространению цифровых кошельков в Азербайджане, эффективно решая основные задачи безопасности и улучшая пользовательский опыт».

Глобальная динамика и региональное влияние

Функция Tap to Add Card, представленная Visa в сентябре прошлого года в рамках комплекса новых сервисов для совершенствования цифровых платежей, быстро завоевала популярность по всему миру. В Азербайджане уже активировано 2462 токенов Tap to Add Card, что говорит об удобстве и безопасности технологии при добавлении карт в цифровые кошельки.

Преимущества для экосистемы

Tap to Add Card создана для удобства всех участников платежной экосистемы. Обеспечивая процесс, схожий с оплатой в магазинах, технология позволяет держателям карт быстрее, удобнее и безопаснее добавлять карты в цифровые кошельки, способствуя дальнейшему распространению цифровых платежей.

Для эмитентов Tap to Add Card снижает риски и затраты, связанные с мошенничеством при добавлении карт, а также упрощает процесс добавления карт в кошельки. Это, в свою очередь, снижает количество обращений в службу поддержки и повышает уровень одобрения транзакций.

Для цифровых кошельков Tap to Add Card соответствует стандартам безопасности Visa, снижает риск компрометации карт и повышает вероятность успешного создания токенов за счет минимизации ошибок при вводе данных. Кроме того, технология открывает новые возможности для улучшения пользовательского опыта.

Технология Tap to Add Card поддерживается цифровыми кошельками по всему миру, обеспечивая их бесшовную интеграцию в существующую экосистему цифровых платежей.