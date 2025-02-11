На Netflix вышел анимационный фильм «Ведьмак: Сирены глубин»

На Netflix вышел полнометражный анимационный фильм The Witcher: Sirens of The Deep (Ведьмак: Сирены глубин) по вселенной «Ведьмака».

Действие фильма разворачивается между пятым и шестым эпизодами первого сезона «Ведьмака». В основу картины лег рассказ Анджея Сапковского «Немного жертвенности» из книги «Меч Предназначения».

По сюжету фильма Геральт получает заказ расследовать серию нападений в прибрежной деревне, в результате чего оказывается втянут в многовековой конфликт между людьми и сиренами. Разрешить конфликт помогают Лютик и Эсси Давен.

Геральта озвучил Даг Кокл, известный по озвучке персонажа в англоязычной версии игр из серии «Ведьмак» от CD Projekt RED. Йеннифэр из Венгерберга озвучила Аня Чалотра, а Лютика — Джои Бэти, известные по сериалу «Ведьмак» от Netflix.