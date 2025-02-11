Xiaomi представила недорогие телевизоры Redmi Smart TV A Pro 2025

Компания Xiaomi представила линейку бюджетных телевизоров Redmi Smart TV A Pro 2025 Energy Saving Edition. Устройства будут предложены покупателям в пяти размерах экрана: с диагональю 43, 50, 55, 65 и 75 дюймов. Все модели отвечают требованиям максимального уровня энергоэффективности.

В основе телевизоров лежит четырехъядерный процессор (Cortex-A55, 1,9 GHz), 3 Gb оперативной памяти и накопитель на 64 Gb. Экран имеет разрешение 4K, кадровая частота — 120 Hz. Обеспечивается охват 94% цветового пространства DCI-P3, есть поддержка технологии MEMC, фирменный голосовой помощник Xiao Ai, порты HDMI и USB, адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

Цены на телевизоры: 43-дюймовая модель — $190, 50-дюймовая — $225, 55-дюймовая — $255, 65-дюймовая — $335, 75-дюймовая — $450. Xiaomi Redmi Smart TV A Pro 2025 Energy Saving Edition уже доступны для предзаказа в Китае, розничные продажи стартуют 14 февраля.