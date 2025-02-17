«Мы видим в ИИ-технологиях огромный потенциал и уверены, что они помогут нашим клиентам более эффективно управлять собственными IT-инфраструктурами»

Компания Vertiv, всемирно известный лидер в области решений критической инженерной инфраструктуры, занимается разработкой, созданием и обслуживанием критически важных инфраструктурных технологий, используемых в центрах обработки данных (ЦОД), коммуникационных сетях, а также коммерческих и промышленных предприятиях. В ассортименте услуг компании представлены решения в сфере управления электропитанием, температурным режимом работы оборудования и инфраструктурой. Среди большого ассортимента продуктов Vertiv отдельно стоит выделить инфраструктурные решения для ЦОД. Компания стремится к увеличению своего присутствия на рынке СНГ, с целью чего развивает отношения с партнерами. Именно взаимоотношениям с партнерами и была посвящена наша беседа с директором по маркетингу компании Vertiv в регионах Среднего Востока, Турции и Центральной Азии Йигитом Эмре Гюнеем (Yiğit Emre Güney) и директором по продажам в Турции и Центральной Азии Атиллой Гермюшем (Atilla Görmüş).

— Недавно компания Vertiv запустила новую партнерскую программу. Какие преимущества она предоставляет партнерам в различных регионах и какие различия наблюдаются в ее реализации в Европе, Центральной Азии и на Ближнем Востоке?

— Наша новая партнерская программа нацелена на предоставление партнерам лучших условий для работы. Она включает доступ к нашим специальным инструментам для подбора продуктов и партнерскому порталу, где собраны обучающие материалы и инструменты для продаж. В разных регионах есть свои особенности. Например, в Европе и на Ближнем Востоке эта программа уже работает в полной мере, благодаря чему наши партнеры имеют возможность зарабатывать бонусные баллы, тратя их на программы сертификации своих сотрудников и т.п. В странах Центральной Азии мы планируем запустить подобные поощрительные программы в ближайшие годы. Благодаря им наши партнеры смогут получить больше выгоды в случае приобретения у Vertiv самых продвинутых решений.

— Какие компании выступают в качестве партнеров Vertiv в Азербайджане. Можете рассказать о ваших взаимоотношениях.

— Деятельность наших партнеров в Азербайджане включает такие моменты, как продвижение наших продуктов и взаимодействие с клиентами. В то же время они оказывают нам поддержку на всех возможных уровнях. Отдельно хочу отметить нашего ключевого дистрибьютора — компанию Techpro DC, которая играет стратегическую роль в продвижении и развитии решений Vertiv на рынке Азербайджана и всего региона.

— Какие образовательные программы вы предлагаете своим партнерам?

— На нашем партнерском портале представлен широкий спектр образовательных программ. Партнеры могут обучаться по различным направлениям, включая не только моменты работы с продуктами Vertiv, но и изучая специфику различных индустрий, например, такой как розничная торговля. После прохождения обучения они получают сертификаты, подтверждающие квалификацию.

Также я бы хотел отметить, что в нашем большом офисе в Стамбуле развернут демонстрационный центр. Это своеобразный мини-ЦОД, который позволяет партнерам и заказчикам увидеть, как наши решения приспособлены к работе в реальных условиях. Здесь же на регулярной основе проводятся тренинги. Есть в партнерской программе Vertiv и такой момент, как возможность предоставления демонстрационного оборудования, благодаря чему подобные стенды могут быть развернуты и в офисах партнеров. В то же время, наши исследовательские центры и производственные мощности расположены в ряде стран мира. И там потенциальные заказчики также могут протестировать продукцию перед приобретением, лишний раз убедившись в ее высочайшем качестве.

— Наверняка ваша компания активно участвует в продвижении ESG-повестки (Environmental, Social, Governance). Какие инициативы Vertiv в этой области вы бы хотели отметить?

— ESG является ключевым элементом нашей стратегии. В области экологической ответственности мы стремимся снижать энергопотребление и выбросы углекислого газа в процессе производства. Мы также разрабатываем более энергоэффективные продукты, что особенно важно для ЦОД. Наши усилия в этой области направлены на создание решений, которые помогут сократить воздействие на окружающую среду. Например, для того, чтобы решить экологические проблемы наших заказчиков, Vertiv предлагает решение TimberMod, которое доступно в качестве экологически безопасной опции при создания готовых модульных ЦОД серий Power Module и SmartMod. Для их строительства применяется древесина, заготовленная с учетом требований к устойчивым методам ведения хозяйства. При этом конструкция модулей устойчива к землетрясениям и ветрам, а также пожаробезопасна. Кроме того, что деревянные модули создаются даже быстрее аналогов из бетона, стали и композитных материалов, можно существенно снизить углеродный выброс при строительстве.

В социальной сфере мы развиваем внутренние образовательные программы и поддерживаем инициативы, направленные на карьерный рост молодых специалистов. Что же касается корпоративного управления, то в компании действуют прозрачные процессы и процедуры для повышения уровня подотчетности и соблюдения корпоративных стандартов.

— Какое значение Vertiv придает стратегическому партнерству и какую роль оно играет в эпоху искусственного интеллекта?

— Одним из наших стратегических партнеров является компания Dell Technologies, с которой мы сотрудничаем в области серверов и IT-решений. Не менее важно для нас и партнерство с компанией NVIDIA, которое выходит на новый уровень в связи с растущим интересом к искусственному интеллекту. Такая коллаборация позволяет находиться на переднем рубеже технологического прогресса и предлагать инновационные решения нашим заказчикам. И именно благодаря ему мы активно развиваем решения в области искусственного интеллекта и периферийных вычислений (EDGE). Это «умные» шкафы и микро-ЦОД, которые становятся все более востребованными. Мы видим в этих технологиях огромный потенциал и уверены, что они помогут нашим клиентам более эффективно управлять своими IT-инфраструктурами.

В то же время, наблюдается тренд на использование в ЦОД технологий жидкостного охлаждения для повышения энергоэффективности по мере роста вычислительных приложений с интенсивной обработкой данных. Производители серверов загружают больше центральных и графических процессоров в каждую стойку, чтобы удовлетворить растущий спрос на высокопроизводительные вычисления и приложения искусственного интеллекта. Традиционное воздушное охлаждение не может эффективно и устойчиво охлаждать эти стойки высокой плотности. В результате операторы ЦОД изучают варианты использования жидкостного охлаждения, которое может быть в 3000 раз эффективнее, чем использование воздуха. Vertiv создала широкий спектр ресурсов, которые помогут вам понять проблемы, возможности и технические требования, которые предъявляет жидкостное охлаждение. Эти ресурсы также помогут вам решить, как применять и масштабировать жидкостное охлаждение в вашем центре обработки данных.

В середине прошлого года мы представили модульную платформу MegaMod CoolChip, предназначенную для построения ЦОД высокой плотности для задач искусственного интеллекта. Данное решение позволяет сократить время развертывания вычислительных мощностей примерно в 2 раза по сравнению с традиционным строительством. В случае с MegaMod CoolChip реализуется гибридный подход с воздушным и жидкостным охлаждением. Данная инфраструктура может включать в себя блоки распределения охлаждающей жидкости Vertiv XDU, стойки с поддержкой систем жидкостного охлаждения Vertiv Liquid-cooled Rack, решения Vertiv Air Cooling, стоечные блоки распределения питания Vertiv rPDU и т.д. Модульная архитектура MegaMod CoolChip предусматривает возможность установки до 12 стоек в ряд. Мощность каждой из них может превышать 100 кВт.

— С усилением присутствия Vertiv на рынке систем жидкостного охлаждения и было связано ваше последнее приобретение компании CoolTera?

— Компания CoolTera была основана в 2016 году в Великобритании и занималась поставкой продуктов и компонентов систем жидкостного охлаждения для ЦОД. Это, в частности, блоки распределения охлаждающей жидкости, коллекторы, сети вторичного хладагента и т.д. До приобретения CoolTera в 2023 году мы являлись технологическими партнерами и совместно реализовали ряд проектов по внедрению своих решений в ЦОД и вычислительных комплексах по всему миру. Безусловно, эта покупка существенно укрепила положение Vertiv в сегменте систем охлаждения для ЦОД с высокой плотностью размещения оборудования, предназначенного для решения задач искусственного интеллекта, особенно учитывая тот факт, что наша команда была усилена высококвалифицированными инженерами CoolTera.

— В чем заключаются основные конкурентные преимущества Vertiv?

— У нас немало конкурентов как на местном, так и на глобальном рынке. Но мы не стоим на месте и развиваемся, расширяя сеть центров обслуживания клиентов и научно-исследовательских центров, которые на сегодняшний день расположены в более чем 30 странах мира. Производство продуктов Vertiv сегодня осуществляется на 22 фабриках по всему миру, а более 25 тысяч сотрудников являются гарантом того, что решения нашей компании составляют достойную конкуренцию на рынке. Я также считаю, что основное преимущество Vertiv заключается в сильной сервисной поддержке и гарантиях полного и беспрерывного обслуживания после покупки наших устройств. Мы оказываем техническую поддержку на высочайшем уровне, что и выделяет нас на рынке. Очень надеюсь, что совместно с Techpro DC мы сможем построить качественную сеть по обслуживанию продуктов Vertiv и в вашем регионе.