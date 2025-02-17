Успешное завершение года для IT-компании CASPEL: итоги и достижения

2024 год стал особенным для компании CASPEL, которая продолжила свое развитие и достигла значительных успехов. Прошедший год ознаменовался укреплением позиций компании на рынке IT-услуг, запуском новых направлений деятельности и важными шагами в реализации долгосрочной стратегии. Компания не только успешно адаптировалась к изменяющимся условиям рынка, но и использовала их как возможность для роста и инноваций.

Одним из ключевых факторов успеха стало постоянное совершенствование внутренних процессов. Благодаря внедрению современных технологий управления проектами и автоматизации рабочих процессов, CASPEL повысила эффективность работы своих команд, минимизировала затраты времени на рутинные операции и сосредоточилась на стратегически важных задачах. Это позволило компании не только удовлетворить, но и превзойти ожидания клиентов, предлагая более качественные и оперативные решения.

Неотъемлемой частью успеха стал акцент на инновации. В 2024 году CASPEL активно инвестировала в исследования и разработку новых технологий, включая решения в области кибербезопасности, искусственного интеллекта, автоматизации и облачных технологий. Эти шаги помогли компании не только укрепить свою репутацию, но и предложить клиентам уникальные продукты, которые выделяют ее на фоне конкурентов.

Кроме того, 2024 год запомнился значительным укреплением партнерских отношений. CASPEL активно взаимодействовала с ведущими игроками рынка, создавая совместные проекты и обмениваясь опытом, что позволило компании предлагать клиентам более масштабные и комплексные решения.

Особое внимание было уделено социальным инициативам. Компания не только поддерживала развитие IT-сообщества, но и инициировала запуск образовательных программ для молодежи, включая курсы программирования и стажировки для студентов. Это способствовало привлечению новых талантов в отрасль и укреплению имиджа CASPEL как социально ответственного бизнеса.

2024 год стал ярким примером того, как целеустремленность, ориентация на инновации и командная работа могут привести к выдающимся результатам. CASPEL доказала, что готова к любым вызовам и способна превращать их в новые возможности для роста и развития.

Ключевые достижения 2024 года

Система мониторинга подозрительных операций «ŞƏMS»

Одним из важных проектов прошедшего года стала презентация компанией CASPEL системы мониторинга подозрительных операций («ŞƏMS») на Международном Форуме в Шуше. Это мероприятие, организованное при участии представителей финансовой разведки стран-членов Организации тюркских государств, собрало множество высокопоставленных гостей.

«ŞƏMS» — это инновационная разработка, созданная на основе передовых технологий и искусственного интеллекта. Программное обеспечение включает 17 модулей, обеспечивающих современный уровень учета и отчетности, элементы интеграции с другими государственными структурами, а также инструменты для аналитики и визуализации данных. Для повышения точности и полноты анализа в «ŞƏMS» были внедрены системы кросс-проверок и управления рисками. Важной особенностью «ŞƏMS» является возможность оперативного внесения изменений с учетом специфики локального законодательства и особенностей региона.

Система автоматизирует процессы взаимодействия между обязательными участниками финансового мониторинга, правоохранительными органами и надзорными структурами. Кроме того, она создает новые возможности для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, отвечая международным стандартам. Этот проект является значимым вкладом компании CASPEL в обеспечение финансовой безопасности как в Азербайджане, так и в других тюркоязычных государствах.

Национальная геопространственная система «Milli Məkan»

Еще одним из крупнейших и значимых проектов 2024 года стало начало реализации масштабной инициативы по созданию Национальной геопространственной системы «Milli Məkan» (Формирование и интеграция национальных геопространственных данных). Этот стратегический проект реализуется при поддержке Министерства экономики Азербайджана в сотрудничестве с ведущими IT-интеграторами страны, включая компании Cyberpoint и R.I.S.K. Company.

Проект был инициирован на основании Указа Президента Азербайджанской Республики от 14 марта 2018 года и направлен на создание единой интегрированной системы управления геопространственными данными. Основной целью проекта является улучшение взаимодействия между государственными структурами, совершенствование инфраструктуры электронного правительства и поддержка цифровой трансформации.

Система «Milli Məkan» будет способствовать эффективному управлению территориальным развитием, городским планированием, экологическим мониторингом и другими ключевыми направлениями. Благодаря интеграции с такими международными стандартами, как INSPIRE в Европе и NSDI в США, проект задает новый уровень качества для управления геопространственными данными в стране. Внедрение системы также открывает новые возможности для автоматизации процессов, анализа данных и улучшения межведомственного взаимодействия.

Этот проект является значительным шагом на пути к цифровой трансформации Азербайджана. Система «Milli Məkan» не только улучшит управление процессами в таких областях, как экология, энергетика и инфраструктура, но и сыграет важную роль в создании устойчивой и технологически развитой экономики страны.

Wi-Fi 7 в Центре Гейдара Алиева

Одним из значимых проектов года для компании CASPEL стало внедрение в Центре Гейдара Алиева новейшей технологии Wi-Fi 7, обеспечивающей сверхвысокую скорость передачи данных, стабильное подключение и поддержку современных требований к беспроводной связи. Реализация данного проекта позволила значительно повысить качество цифровых сервисов, что особенно важно для проведения крупных мероприятий международного уровня. Внедрение Wi-Fi 7 стало значительным шагом в модернизации инфраструктуры центра и подтверждением высокого уровня технических решений, предлагаемых компанией CASPEL.

Проектирование и построение первого в стране суперкомпьютера

Важным достижением компании CASPEL в 2024 году стало подписание контракта на проектирование и построение первого в Азербайджане суперкомпьютера. Этот стратегический проект направлен на создание высокопроизводительной вычислительной системы, которая станет основой для научных исследований, анализа больших данных и внедрения сложных технологий в различных отраслях, таких как энергетика, здравоохранение и образование.

Реализация этого проекта откроет новые горизонты для развития технологического потенциала страны, предоставив исследователям и предприятиям доступ к современным инструментам для решения самых сложных задач. CASPEL, обладая богатым опытом и профессиональной командой, готова внести свой вклад в успешное завершение этой амбициозной инициативы.

Международное признание от Dell Technologies

В рамках мероприятия «FY24 Partner Awards Dinner», организованном Dell Technologies в конце 2024 года, компания CASPEL была удостоена престижной награды «Data Center Partner of the Year Azerbaijan». Этот приз вручается партнерам, которые демонстрируют высочайший уровень профессионализма, компетенций и инноваций в проектировании и реализации проектов по созданию сложных многоуровневых дата-центров с использованием технологий Dell.

CASPEL заслужила это признание благодаря своим выдающимся достижениям в области проектирования, строительства и оптимизации дата-центров. Компания успешно решает задачи клиентов по всему миру, внедряя передовые технологии и обеспечивая высокие стандарты качества. Реализация крупных проектов в области дата-центров, а также поддержка бизнеса в эпоху цифровой трансформации принесли компании благодарственные отзывы и высокую оценку со стороны партнеров.

Компания гордится столь высокой оценкой своей работы со стороны Dell Technologies и расценивает эту награду как подтверждение лидерства CASPEL в области строительства и оптимизации дата-центров, а также приверженности инновациям.

Премия «Компания года в IT» от «Caspian Business Award 2024»

На 11-й международной церемонии награждения «Caspian Business Award 2024», состоявшейся 18 декабря 2024 года во дворце «Гюлистан», компания CASPEL была удостоена звания «Компания года в сфере информационных технологий». Это событие стало частью празднования 25-летия «Caspian Energy Club» и собрало ведущих представителей бизнеса Азербайджана и международных компаний.

Данная награда является признанием стабильного развития компании CASPEL, ее инновационных решений и высокого уровня удовлетворенности клиентов. На протяжении многих лет компания активно способствует цифровой трансформации бизнеса, предлагая современные технологии и индивидуальный подход к каждому клиенту.

Участие в COP29

Компания CASPEL также сыграла важную роль на 29-й Конференции ООН по изменению климата (COP29), выполняя ключевые задачи по техническому обеспечению мероприятия. Одной из основных задач стало проектирование и оборудование сетевой инфраструктуры операционного офиса, что позволило обеспечить бесперебойную связь и эффективное управление процессами в течение конференции. Специалисты CASPEL также выполнили масштабные работы по прокладке сетевых кабелей в павильонах, что стало важным элементом успешной организации и проведения столь значимого международного события.

Эти работы продемонстрировали высокий уровень профессионализма и технических возможностей компании CASPEL, а также ее способность эффективно реализовывать проекты на объектах международного уровня. Участие в COP29 стало еще одним подтверждением репутации компании как надежного партнера в области IT-услуг. В знак признания вклада CASPEL в успешное проведение мероприятия организаторы COP 29 вручили компании официальную грамоту благодарности за качественную реализацию технической инфраструктуры и поддержку конференции. Участие в COP 29 стало еще одним подтверждением репутации компании как надежного партнера в области IT-услуг.

Достижения в сфере кибербезопасности

С 2023 года компания CASPEL является членом совета правления Ассоциации Организаций по кибербезопасности Азербайджана (AKTA). В рамках своей деятельности в AKTA компания активно участвует в инициативах по развитию кибербезопасности, обмену знаниями и выработке стратегий для повышения уровня защиты данных в стране.

В 2024 году CASPEL приняла участие в III Национальном форуме по кибербезопасности, организованном AKTA в рамках года «Солидарности во имя зеленого мира». Компания выступила «Золотым спонсором» этого значимого события, которое собрало более 350 специалистов в области кибербезопасности, представителей государственных и международных организаций, а также экспертов в области информационной безопасности.

CASPEL представила свой стенд, на котором демонстрировались передовые решения компании в области кибербезопасности, а также видеоматериалы, рассказывающие о ключевых направлениях работы. Кроме того, за вклад в проведение мероприятия и поддержку форума CASPEL была награждена благодарственным письмом от организаторов AKTA.

Активное участие в деятельности AKTA и спонсорство ключевых мероприятий в области кибербезопасности подтверждают стремление CASPEL к созданию безопасного цифрового пространства и укреплению позиций компании как ведущего эксперта в этой сфере.

Проект по усилению кибербезопасности в Государственной службе налогов

В 2024 году компания CASPEL реализовала значимый проект по кибербезопасности в Государственной службе налогов Азербайджана. В рамках этого проекта были внедрены современные технологии защиты данных и управления уязвимостями, направленные на обеспечение высочайшего уровня безопасности информационной инфраструктуры государственного органа.

В ходе реализации проекта были использованы передовые решения:

Digital Guardian — комплексное решение для защиты конфиденциальных данных и предотвращения утечек информации.

— комплексное решение для защиты конфиденциальных данных и предотвращения утечек информации. Tenable — платформа для управления уязвимостями, позволяющая выявлять и минимизировать риски информационной безопасности.

— платформа для управления уязвимостями, позволяющая выявлять и минимизировать риски информационной безопасности. The Brandefense Cyber Threat Intelligence — инструмент для мониторинга киберугроз и анализа потенциальных рисков в цифровом пространстве.

— инструмент для мониторинга киберугроз и анализа потенциальных рисков в цифровом пространстве. Lansweeper — решение для автоматизированного управления IT-активами, позволяющее отслеживать устройства, программное обеспечение и сетевые компоненты в режиме реального времени.

Реализация этого проекта позволила существенно повысить уровень защиты данных, минимизировать риски кибератак и обеспечить стабильную работу критически важных сервисов Государственной службы налогов.

Данный опыт укрепил позиции CASPEL как ведущего поставщика решений в области кибербезопасности, способного эффективно реализовывать проекты национального масштаба.

Взгляд в будущее

Компания CASPEL уверенно смотрит в будущее! В 2025 году CASPEL отмечает преодоление важного рубежа — 20-летия компании, что станет не только поводом для подведения итогов, но и отправной точкой для реализации новых амбициозных планов. Основное внимание компании будет сосредоточено на дальнейшем расширении спектра услуг в таких стратегически важных направлениях, как кибербезопасность и искусственный интеллект. Эти области позволят CASPEL предложить клиентам передовые решения, соответствующие самым современным вызовам и требованиям бизнеса.

Кроме того, CASPEL планирует продолжать активную работу по развитию облачных технологий, а также внедрению новых IT-продуктов, направленных на повышение эффективности и безопасности бизнеса своих клиентов. В рамках этих задач будет усилено сотрудничество с ведущими мировыми партнерами и расширен штат высококвалифицированных специалистов.

2025 год также станет годом укрепления присутствия компании на международной арене. В частности, CASPEL готовит несколько инициатив по выходу на новые рынки и установлению прочных деловых связей с зарубежными компаниями.

CASPEL выражает искреннюю благодарность своим сотрудникам за их преданность и профессионализм, клиентам — за доверие и долгосрочное сотрудничество, а партнерам — за совместные усилия в реализации общих проектов. Впереди CASPEL ждут новые амбициозные проекты, которые компания готова воплощать в жизнь с вашей помощью. Будущее полнится возможностями, и в компании уверены, что она достигнет еще больших высот!