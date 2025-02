Программное обеспечение для разработки игр часто представляет собой «платформу» инструментов для воплощения в жизнь вашего творчества. Unreal Engine и Unity — это два самых известных инструмента (игровых движка), которые выделяются среди остальных. Они используются как крупными студиями, так и независимыми разработчиками игр. Но они не являются панацеей в вопросах создания игр. Так, например, многие независимые разработчики игр часто прибегают к таким инструментам, как Godot Engine и GameMaker, которые предлагают не только простые рабочие процессы, но и широкие маркетинговые возможности, вплоть до отправки игр в цифровые магазины. Если же вы ищете игровой движок, но не хотите развиваться в области программирования, то Stencyl станет самым подходящим вариантом. Возможность создания игровой логики с использованием визуального интерфейса делает это программное обеспечение очень простым в использовании. Также в нашем обзоре вы найдете движок Construct, который заслуживает внимание благодаря скорости.

1. Unreal Engine 5

Лучшее программное обеспечение для разработки игр в целом

Сайт: https://www.unrealengine.com/unreal-engine-5

Плюсы:

невероятный реализм;

возможность создания огромных открытых миров;

подходит для всех видов игр.

Минусы:

имеет крутую кривую обучения.

Unreal Engine 5 — один из самых популярных игровых движков в мире на данный момент. С программным обеспечением, лежащим в основе всего, от видеоигр до фильмов и визуальных эффектов, очевидно, что Unreal Engine 5 пытается доминировать на рынке создания визуального контента. Платформа использовалась в ряде известных игр, включая большие открытые миры в S.T.A.L.K.E.R. 2, а также небольшими студиями и командами разработчиков инди-игр, например, при создании Still Wakes The Deep студией The Chinese Room. Что больше всего впечатляет в Unreal Engine 5, так это набор функций, которые обеспечивают фотореалистичные результаты. Это особенно заметно в способности MetaHuman создавать невероятно реалистичных персонажей для игр, фильмов и 3D-визуализации.

Epic Games постоянно выпускает обновления и новые функции для Unreal Engine, переосмысливая разработку игр с такими функциями, как динамический туман и MegaLights. Часть успеха Unreal Engine 5 на протяжении многих лет можно объяснить тем, что движок дает возможность создавать игры, которые будут поддерживаться в последующие годы.

2. Unity 6

Лучшее программное обеспечение для разработки игр для мобильных устройств

Cайт: https://unity.com/releases/unity-6

Плюсы:

плавный и быстрый рендеринг;

хорошая многопользовательская функциональность;

оптимизировано для мобильных игр.

Минусы:

создание мира игры требует доработки.

Unity — популярное программное обеспечение для создания игр в реальном времени, известное своей способностью генерировать захватывающий и интерактивный контент, особенно для мобильных платформ. Это программное обеспечение для создания игр можно использовать для создания игр, фильмов, анимации, архитектурной визуализации и многого другого. Unity всегда была прямым конкурентом Unreal Engine, но за последние 4 года немного отстал, но выпуск Unity 6 в прошлом году установил новый стандарт для платформы и переориентировал ее на независимых разработчиков и создание мобильных игр. Новый релиз вносит существенные улучшения в рендеринг, многопользовательские инструменты и фотореалистичное освещение. Добавление новых инструментов для создания многопользовательских игр, в частности, гарантирует, что Unity 6 сможет занять нишу для разработчиков инди-игр. Новый Universal Render Pipeline также приближает это программное обеспечение к фотореализму Unreal Engine 5.

Доступный для Windows, Mac и Linux, Unity 6 способен развертывать игры практически на всех платформах, включая iOS, Android, Windows, macOS, Linux и WebGL. Unity 6 — отличный вариант для разработчиков игр с любым уровнем навыков, и его кривая обучения не столь крутая.

3. Godot Engine 4

Лучшее программное обеспечение для разработки 2D-игр

Сайт: https://godotengine.org

Плюсы:

доступное и с открытым исходным кодом;

простота выпуска игр;

простой пользовательский интерфейс на основе узлов.

Минусы:

ограниченные возможности в 3D.

Godot Engine 4 (теперь в версии 4.4) — это программное обеспечение для создания игр, которое становится все более популярным среди независимых разработчиков игр, особенно с учетом того, что Unreal Engine 5 и Unity 6 взимают роялти за успешные игры. Одной из выдающихся особенностей Godot Engine 4 является то, что он имеет открытый исходный код и является 100% бесплатным. Это делает его идеальным для независимых разработчиков игр. Кроссплатформенный движок Godot Engine использовался для создания ряда игр, включая Until Then, Of Life and Land и Backpack Battle, а мощный функционал в области 2D-графики делают его одним из лучших вариантов, наряду с GameMaker. Несмотря на это, Godot Engine также можно использовать для создания 3D-игр.

Godot Engine 4 позволяет создавать контент для нескольких платформ и включает в себя инструменты публикации. Помимо выпуска на настольных компьютерах, теперь вы можете запускать свои творения на лучших игровых консолях, хотя для этого потребуются более углубленные знания в области программирования. Это программное обеспечение для создания игр, ориентированное на новичков, поэтому оно имеет интуитивно понятные, продуманные функции, а также индивидуальный и настраиваемый язык сценариев GDScript, который легче понять, чем C++, хотя вы можете использовать и его.

4. GameMaker

Лучшее программное обеспечение для разработки игр для новичков

Cайт: https://gamemaker.io/download

Плюсы:

впечатляющие инструменты для создания 2D-игр;

инструменты перетаскивания;

устоявшийся и стабильный.

Минусы:

отсутствие инструментов для разработки 3D-игр.

GameMaker — это специализированный движок для 2D-игр, который используется разработчиками инди-игр уже около четверти века. За это время на базе GameMaker были созданы такие хиты инди-игр, как Undertale, Hyper Light Drifter и Chicory: A Colorful Tale. Хит 2024 года Balatro, номинированный на премию The Game Awards, также был создан с помощью GameMaker. Это программное обеспечение для разработки игр проще в использовании, чем многие другие в этом списке благодаря интерфейсу GM Visual и рабочему процессу, который не требует абсолютно никаких знаний в области программирования, и поэтому идеально подходит для новичков. Пользовательский интерфейс использует визуальную систему сценариев, которая позволяет пользователям «перетаскивать» контент в конструктор вашей игры. Тем не менее, если вы хотите вывести разработку игры на совершенно новый уровень, то можете использовать специальный язык сценариев GML Code. Его можно настраивать, чтобы вы могли писать собственные блоки и разрабатывать их в GameMaker. Сообщество GamerMaker очень оживленное, так что поддержка вам обеспечена.

Учитывая его простой интерфейс, GameMaker отлично подходит для игр с пиксельной графикой и 2D-игр, что делает его идеальным для традиционных головоломок, квестов, платформеров и классических аркадных игр. В GameMaker нет 3D-инструментов или их поддержки, что не является сильной стороной этого движка. Но фокус на играх в стиле 2D означает, что вы можете быстро создавать прототипы и пробовать игровые механики и идеи. GameMaker можно использовать для развертывания на ряде платформ, включая PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и Steam, что делает его особенно привлекательным вариантом для всех типов разработчиков 2D-игр.

5. Stencyl

Лучшее программное обеспечение для разработки игр без навыков программирования

Сайт: https://www.stencyl.com/download

Плюсы:

интерфейс с функцией перетаскивания;

интуитивно понятный и простой в использовании;

доступное приложение начального уровня.

Минусы:

ограниченные функции.

Первое, что вы заметите, когда начнете использовать Stencyl, — это то, насколько прост и интуитивно понятен интерфейс. Почти все сложности устранены, в результате чего это программное обеспечение для создания игр может генерировать фантастические результаты без слишком больших предварительных знаний в области разработки игр. Если у вас ограниченные знания в области программирования или их нет вообще, а также у вас мало навыков или времени для создания вспомогательных ресурсов, то Stencyl — хороший вариант. В то время как GameMaker и Godot Engine, упомянутые выше, используют «перетаскивание» в рабочих процессах, Stencyl был разработан с учетом MIT Scratch и намного проще. Но ему также не хватает глубины настроек, предлагаемой другими движками из нашего списка. В то же время эта простота означает, что Stencyl делает процесс создания игр максимально простым.

Это идеальный вариант для новичков и хороший способ узнать, как можно реализовать теорию игр, не увлекаясь программированием. Вы можете буквально создать игру из готовых ресурсов, включая анимацию, наборы плиток для построения уровней, фоновые декорации, звуковые эффекты и поведение искусственного интеллекта. Вы можете публиковать игру на различных платформах, включая iPhone, iPad, Android, Windows, Mac, Linux и HTML5. Также вы можете найти множество примеров игр, созданных на Stencyl, и получить поддержку на сайтах хостинга инди-игр Newgrounds и ArmorGames.

6. Construct 3

Лучшее игровое программное обеспечение для создания прототипов

Сайт: https://www.construct.net

Плюсы:

работает в веб-браузере;

невероятно прост в использовании;

визуальный скриптинг.

Минусы:

слишком простые функции;

отсутствие фотореализма.

Construct 3 — это простое, быстрое и мощное программное обеспечение для создания игр, которое работает на основе веб-браузера. Construct 3 наполнен функциями, которые позволяют создавать, публиковать и монетизировать игры. Он также использует систему перетаскивания, как Godot Engine, GameMaker и Stencyl, но не так удобен для пользователя, как они. Как и многие программы для создания игр для начинающих, Construct 3 ориентирован на 2D-контент, поэтому поддержка создания игр с 3D-графикой отсутствует. Этот движок имеет довольно впечатляющую статистику, подтверждающую его успех. Почти 2 млн. создателей игр используют Construct каждый год, и каждый месяц создается более 200 тысяч новых проектов. Из этого числа более 60 тысяч игр были экспортированы из игрового движка. Несмотря на то, что он бесплатный, вы можете покупать пакеты ресурсов у других пользователей или продавать свои собственные, что упрощает создание игр и является способом заработать деньги, помимо продажи вашей игры.

Но в чем Construct 3 лучше других движков, так это скорость создания игр. Как только вы разберетесь с основами его работы, игры можно будет делать легко и быстро, что делает его действительно хорошей платформой для прототипирования идей и игровых механик, которые вы, возможно, захотите развить в другом программном обеспечении для создания игр, например, Unity. Или используйте Construct 3 просто как способ создания своего портфолио, что очень удобно, если вы серьезно настроены войти в игровую индустрию. Construct также поддерживает JavaScript, что оценят опытные программисты. Всего за несколько щелчков мыши игры, созданные в Construct 3, можно опубликовать на самых разных платформах, включая Android, iOS, Windows, Mac, Linux, Steam и другие.

Также рекомендуем

Buildbox

Сайт: https://signup.buildbox.com

Buildbox существует с 2014 года, и сейчас доступна его 4-я версия, хотя вы также можете попробовать Buildnbox Classic. Это программное обеспечение, идеально подходящее для создания 2D-игр. Разработчик также предлагает шаблоны и готовые ресурсы для начала работы. Идеально для новичков.

Twine

Сайт: https://twinery.org

В отличие от других приложений для создания игр в нашем списке, Twine основан исключительно на тексте и используется для создания интерактивных художественных произведений и повествовательных игр. Это идеальный способ начать писать игровой контент и экспериментировать с игровым повествованием.

RPG Maker

Сайт: https://www.rpgmakerweb.com

RPG Maker — это удобное для новичков приложение, используемое для создания ролевых игр в стиле 16-битной пиксельной графики. Оно предлагает шаблоны для карт и персонажей, анимации, боевые механики и многого другого.

Часто задаваемые вопросы

Какой ноутбук мне нужен для разработки игр?

Если вы хотите разрабатывать игры, то вам понадобится один из мощных ноутбуков. Эти машины отлично справляются с балансом мощности CPU, возможностей GPU, оперативной памяти и хранилища данных. Вам также следует подумать, какие игры вы хотите создавать и какой движок вам подходит.

С чего начать выбор программного обеспечения для создания игр?

Лучше всего сначала задать себе вопрос: «Я хочу создавать 2D- или 3D-игры?». Это поможет значительно сузить круг поиска. Если вы увлекаетесь 3D, то мы бы рекомендовали Unreal Engine или Unity. Если вы хотите создавать 2D-игры, то Godot и GameMaker имеют более простые и специализированные инструменты.

Какой движок для визуализации 3D-графики лучше выбрать?

Инструменты в Unreal Engine и Unity для этой области намного превосходят почти все остальные на рынке. С помощью этих движков можно создавать игры, но, в более широком смысле, они включают инструменты для создания общего контента в реальном времени. Это делает их идеальным инструментом для 3D-визуализаторов, которые хотят быстро визуализировать свои сцены и иметь гибкость в предоставлении широкого спектра выходных данных.

Что лучше для разработки мобильных игр?

Unity славится возможностями по разработке мобильных игр, хотя все движки в этом обзоре можно использовать для создания игр такого типа. Unreal Engine был разработан таким образом, что он лучше подходит для создания широкого спектра контента визуализации. Это также идеальное решение для разработки AAA-игр.

Как выбрать программное обеспечение для создания игр?

При выборе программного обеспечения для разработки игр сначала нужно понять, что вы собираетесь создавать, а также оценить уровень своих навыков, знаний, а также того, сколько времени вы готовы и можете потратить на создание игры. Ниже приведены некоторые моменты, которые следует учитывать при выборе программного обеспечение для разработки игр, но также помните, что существуют бесплатные версии движков, поэтому попробуйте, прежде чем вкладывать реальные деньги.

1. Какую игру вы создаете?

Поставьте себе цель и решите, создаете ли вы 2D- или 3D-игру, будет ли она выпущена на мобильных устройствах, настольных компьютерах или консолях? Будет ли она поддерживать или будет игрой в виртуальной реальности? Каждое программное обеспечение для создания игр подходит для разных целей:

2D-игры: Godot Engine, Unity 6, GameMaker, Construct и

3D-игры: Unity 6 и Unreal Engine 5.

Мобильные игры: Unity 6 и Buildbox.

Игры VR/AR: Unreal Engine 5 и Unity 6.

2. Каков ваш уровень мастерства?

Теперь определите свой уровень мастерства, так как каждое программное обеспечение для создания игр рассчитано на определенный уровень опыта:

Начинающий: GameMaker, Godot, Construct 3, Stencyl, Buildbox — все они предлагают рабочие процессы без кода или с перетаскиванием.

Средний: Unity 6 и Unreal Engine 5, несмотря на передовые технологии, они бесплатны для пробы и доступны в освоении, но вам понадобится некоторый опыт программирования.

Опытный: Unreal Engine 5 или Godot Engine.

3. Каков ваш бюджет?

Вам нужно решить, создаете ли вы игру для коммерческого использования, для развлечения или просто хотите пополнить свое портфолио. Это влияет на то, сколько денег вы готовы потратить.

Бесплатное: Godot Engine — единственное по-настоящему бесплатное программное обеспечение для разработки игр с открытым исходным кодом, которое является отличным дополнением к Blender.

Бесплатное некоммерческое: GameMaker, Unity 6 и Unreal Engine 5 предлагают бесплатные версии для личного использования, но коммерческие функции будут платными.

Полностью платное: GameMaker, Buildbox и Construct 3 предлагают доступные планы оплаты для коммерческого использования.

Модели доходов: проверьте положения и условия приложения, которое вы используете. Например, Unreal Engine 5 бесплатный, но взимает 5% роялти после того, как вы заработаете 1 млн. долларов, а Unity 6 имеет многоуровневую модель подписки. Как правило, все программное обеспечение для разработки игр предлагает бесплатный вход, но дополнительные расходы в зависимости от успеха ваших релизов.

4. Сообщество, обучение и поддержка

Прежде чем решить, какое программное обеспечение для создания игр вы собираетесь использовать, хорошо бы познакомиться с сообществом и посмотреть, насколько оно дружелюбно. Может ли оно быть полезным и есть ли те, кто готов с вами поделиться руководствами и прочими документами? Есть ли подключенный магазин для ресурсов? Как правило, Unreal Engine и Unity имеют большие сообщества и регулярно выпускают проекты для повторного использования ресурсов или обучения. Godot Engine и GameMaker также имеют оживленные сообщества.