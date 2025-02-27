Cisco и NVIDIA объявляют о партнерстве в сфере решений для ИИ-инфраструктур

Компания Cisco объявила о расширении партнерства с NVIDIA. Обе компании намерены предоставить заказчикам гибкость выбора сетевых инфраструктур для обслуживания все более интенсивных рабочих нагрузках ИИ и высокую производительность обмена данными между и внутри центров обработки данных, а также между облаками и между пользователями.

«Такое сотрудничество устранит барьеры для клиентов и позволит им оптимизировать свои инвестиции в инфраструктуру, чтобы раскрыть потенциал ИИ», — отметил председатель и генеральный директор Cisco Чак Роббинс. В свою очередь генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг подчеркнул преобразующий потенциал объединения возможностей глобального охвата Cisco с оптимизированными для ИИ решениями NVIDIA, что поможет компаниям по всему миру создать современную ИИ-инфраструктуру.

В рамках расширенного сотрудничества сетевая платформа NVIDIA Spectrum-X Ethernet на базе ASIC Cisco и NVIDIA станет основой для многих корпоративных рабочих нагрузок ИИ. Использование унифицированной архитектуры, которая упрощает интеграцию и стандартизацию технологий Cisco и NVIDIA в корпоративных средах, позволит клиентам оптимизировать свои инвестиции в инфраструктуру, используя имеющиеся инструменты и процессы управления, охватывающие разные виды сетей.

Партнерство позволит клиентам обеих компаний получать выгоду от текущих и будущих технологических достижений платформы NVIDIA Spectrum-X, таких как адаптивная маршрутизация, телеметрия, управление заторами и низкая задержка, а также предоставит им доступ к более широкому портфелю сетевых решений, безопасности и цифровой устойчивости Cisco, включая платформу Splunk. Поскольку компании развивают возможности ИИ и обучают модели на собственных данных, наличие комплексной стратегии безопасности становится критически важным, отмечается в совместном пресс-релизе.

В состав платформы NVIDIA Spectrum-X теперь будут входить решения на базе ASIC Cisco Silicon One и DPU NVIDIA SuperNIC, причем допущены к платформе будут только чипы Cisco. Кроме того, Cisco портирует на ASIC NVIDIA Spectrum фирменную сетевую ОС NX-OS, что позволит стандартизировать сетевые инфраструктуры в ЦОД, организовать единую точку управления всей сетью и интегрировать решения NVIDIA со стеком Nexus и с другими сервисами и продуктами Cisco, включая Nexus Dashboard, Nexus Hyperfabric AI, UCS и т.д. Также Cisco сама будет выпускать продукты на базе ASIC NVIDIA Spectrum.

Сотрудничество Cisco и NVIDIA распространяется на совместную разработку эталонных архитектур, включая NVIDIA Cloud Partner (NCP) и Enterprise Reference Architectures. Также Cisco и NVIDIA планируют продолжить сотрудничество для решения важных задач, таких как управление перегрузками и балансировка, и других эксплуатационных проблем, с которыми сталкиваются предприятия при масштабировании рабочих нагрузок ИИ.