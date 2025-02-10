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27 февраля, 2025
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10 студентов стали стипендиатами Azercell

Azercell

Azercell поздравил победителей программы «Студенческая стипендия 2025», реализуемой под девизом «Будь ближе к светлому будущему!». В этом году компания выделила еще 10 студентам ежемесячную стипендию до окончания их обучения.

В рамках программы представители Azercell провели встречи со студентами ряда университетов, предоставив им информацию о стипендиальной программе и возможностях карьерного роста в компании. Для участия в программе было подано 450 заявок от студентов различных вузов страны. Отбор кандидатов проходил в пять этапов, включавших выполнение письменных заданий, оценку научного потенциала и индивидуальные собеседования.

Среди победителей программы — студенты, проходящие обучение по таким востребованным направлениям, как кибербезопасность, компьютерные науки, B2C-маркетинг, искусственный интеллект, радиотехника и телекоммуникации, а также информационные технологии.

Помимо стипендии, победители программы также получат возможность пройти стажировку в Azercell, повысить свои профессиональные навыки и знания в сфере телекоммуникаций, принимая участие в корпоративных мероприятиях компании и специализированных тренингах.

Подтверждая свою приверженность инвестированию в будущее молодых талантов, Azercell на протяжении 16 лет предоставил стипендии более 300 студентам по всему Азербайджану.

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