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25 февраля, 2025
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JBL Flip 7 — портативная колонка с улучшающим звук ИИ

JBL Flip 7

Компания JBL представила новую портативную Bluetooth-колонку Flip 7, которая получила прочную пыле- и водонепроницаемую конструкцию благодаря классу защиты IP68. Устройство способно выдержать сильный дождь, песчаную бурю и даже получасовое погружение в пресную воду на глубину до 1,5 метра.

Акустическая система Flip 7 включает независимый твитер, среднечастотный динамик и два пассивных излучателя. В колонке используется фирменная технология AI Sound Boost, которая оптимизирует звук в режиме реального времени для более чистого и сбалансированного звучания.

Для подключения к источнику сигнала колонка оснащена Bluetooth 5.4, а поддержка технологии Auracast позволяет объединять несколько совместимых динамиков для создания более мощной звуковой системы. Заявленная автономность достигает 14 часов воспроизведения. Габариты колонки составляют 182,5 x 69,5 x 71,5 мм, вес — 560 граммов.

Цена JBL Flip 7 в Китае составляет $158.

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