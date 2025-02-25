800 детей и родителей прошли курс по кибербезопасности в рамках проекта Azercell

Лидирующий мобильный оператор страны продолжает активно содействовать повышению цифровой грамотности в обществе. В рамках очередного этапа проекта, нацеленного на формирование безопасных онлайн-привычек, около 700 школьников и 100 родителей прошли специализированные тренинги.

На этом этапе обучающие сессии состоялись в Баку, Сумгайыте, Губе, Астаре, Хызы и Мингячевире. В ходе интерактивных занятий участники программы были ознакомлены с ключевыми аспектами цифровой безопасности.

Программа охватывала такие важные темы, как проверка достоверности виртуальных знакомств, защита персональных данных в социальных сетях, выявление онлайн-мошенничества, а также противодействие троллингу, кибербуллингу и другим угрозам в интернете.

Обучение проводилось компанией «GID CSR Consulting» по программе, разработанной сертифицированной международной школой безопасности, что гарантирует соответствие программы мировым стандартам. Следует отметить, Azercell реализует образовательные проекты, направленные на повышение цифровой безопасности уже около 10 лет.