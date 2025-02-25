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25 февраля, 2025
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В Steam проходит фестиваль «Играм быть» с сотнями демоверсий

Steam

Компания Valve запустила в Steam февральский фестиваль «Играм быть». В рамках мероприятия все желающие смогут опробовать сотни бесплатных демоверсий предстоящих игр и пообщаться с разработчиками. Мероприятие завершится 3 марта в 22:00 по бакинскому времени.

Некоторые демоверсии, доступные в рамках фестиваля: Gothic 1 Remake (обновленная версия «Готики»), Breathedge 2 (игра о выживании в космосе), Solasta II (продолжение популярной тактической RPG), The Alters (научно-фантастическая приключенческая игра о клонировании самого себя и выживании на чужой планете), Deliver at All Costs (экшен про доставку необычных грузов), Ertugrul of Ulukayin (историческая экшен-RPG), Wanderstop (уютная адвенчура), RoadCraft (симулятор менеджера компании, которая устраняет последствия стихийных бедствий), The First Berserker: Khazan (хардкорный ролевой экшен), Solarpunk (симулятор выживания в технологически продвинутом мире парящих островов) и Yes, Your Grace: Snowfall (ролевая игра об управлении королевством).

Весь список демоверсий представлен на отдельной странице Steam.

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