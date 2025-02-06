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6 февраля, 2025
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Azercell поддерживает женщин-предпринимателей Шеки

Azercell

В рамках конкурса на лучший социальный проект “Расширяем возможности: программа поддержки женщин” Azercell совместно с одним из победителей – ОО “Balans” – успешно реализовал в Шеки программу по развитию женского предпринимательства.

В рамках практической программы «Женщины и бизнес», разработанной для развития предпринимательских навыков, 23 женщины-предпринимателя прошли специализированное обучение, направленное на укрепление их деловой компетентности.

Программа, основанная на международных практиках, охватила ключевые аспекты управления бизнесом, также ознакомив участников с организационными, правовыми и экономическими основами предпринимательства.

Помимо теоретических занятий, участницы получили и ценный практический опыт совершив визиты на предприятия, где они провели встречи с успешными предпринимателями. В завершение программы женщины-предприниматели разработали свои бизнес-планы, который помогут им более эффективно управлять собственным делом.

Все участницы, успешно завершившие обучение, получили сертификаты.

Напомним, что целью конкурса социальных проектов, объявленных Azercell в августе 2024 года, являлось способствование повышению экономической независимости и профессиональному развитию женщин.

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