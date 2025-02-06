ИИ-поисковик ChatGPT Search стал доступен без регистрации и авторизации

Компания OpenAI объявила, что ее поисковая система ChatGPT Search на основе искусственного интеллекта теперь доступна бесплатно для всех пользователей без регистрации и авторизации. Поиск позволяет ChatGPT выдавать быстрые и актуальные ответы со ссылками на соответствующие веб-источники. Работает ИИ-поисковик ChatGPT Search на базе GPT-4o.

Ранее система была доступна только платным подписчикам Plus и Team, а в декабре прошлого года доступ к поисковику получили и бесплатные пользователи, но необходима была учетная запись ChatGPT.

Теперь, когда вход в систему необязателен, ИИ-поисковик от OpenAI может выступать как конкурент Google и других поисковых систем. Доступ к поисковику возможен только с IP-адресов тех стран, где официально представлен ChatGPT.