Asus Zenfone 12 Ultra — флагманский смартфон с ИИ-функциями

Вслед за игровым смартфоном ROG Phone 9 FE компания Asus представила флагманскую модель Zenfone 12 Ultra. Практически по всем основным параметрам новый смартфон является копией игрового Asus ROG Phone 9 Pro. Изменили дизайн блока камер, новый процессор, немного другая емкость аккумулятора, есть другие расцветки корпуса. На этом изменения заканчиваются.

Asus Zenfone 12 Ultra оборудован 6,78-дюймовым AMOLED-экраном (Samsung E6) с разрешением 2400×1080 пикселей, пиковой яркостью 2500 нит и частотой обновления от 1 до 120 Hz, которая может повышаться до 144 Hz в некоторых играх. Есть поддержка HDR10, обеспечивается 107,37% DCI-P3, 145,65% sRGB и 103,16% NTSC. Для защиты используется стекло Corning Gorilla Glass Victus 2.

В основе аппаратной платформы лежит процессор Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, за графику отвечает ускоритель Adreno 830. Объем оперативной памяти стандарта LPDDR5X составляет до 16 Gb, емкость накопителя UFS 4.0 — до 512 Gb. Основная камера получила датчик на 50 Мп (Sony LYT-700, 1/1,56″, f/1.9, фокусное расстояние 23,8 мм, 6-осевая гибридная стабилизация Gimbal Stabilizer 4.0), 13 Мп широкоугольный модуль (угол обзора 120°, фокусное расстояние 12,7 мм) и телекамеру на 32 Мп (f/2.4, оптический зум 3х, OIS). Фронтальная камера разрешением 32 Мп (сенсор RGBW и объектив с углом обзора 90°).

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 65 Вт и беспроводной на 15 Вт. Полная зарядка аккумулятора занимает 39 минут, а время автономной работы достигает 26 часов. В характеристиках устройства также заявлены поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, стереодинамики (Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless), разъем для наушников 3,5 мм (что теперь редкость в этом классе), Dual-SIM, eSIM и защита корпуса от воды и пыли по стандарту IP68. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране.

Особенностью модели стала возможность использование ИИ-функций, работающими как локально, так и через облако. На самом смартфоне предустановлена языковая модель Llama 3 8B от Meta, предлагающая широкие возможности работы с текстом. Есть несколько стандартных функций искусственного интеллекта для улучшения фото и видео, а также для звонков.

Asus Zenfone 12 Ultra уже поступил в продажу на Тайване, в Гонконге и в Европе. Рекомендованная европейская цена составляет от €1100. Доступны расцветки корпуса: Sage Green, Ebony Black и Sakura White.