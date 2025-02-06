Представлена компактная камера Nikon Coolpix P1100 со 125-кратным оптическим зумом

Ассортимент компании Nikon пополнила новая компактная камера Coolpix P1100. Модель оснащена мощным 125-кратным оптическим зумом (23-3000 мм в эквиваленте полного кадра), который производитель называет «золотым стандартом» в своем классе. При включении функции Dynamic Fine Zoom зум достигает 250 кратного значения. Камера оснащена оптической системой стабилизации изображения и подавления вибраций Dual Detect Optical VR, которая обеспечивает уровень, эквивалентный 4 ступеням.

Nikon Coolpix P1100 оснащена 16 Мп CMOS-сенсором (1/2,3″), фиксированный объектив имеет переменную диафрагму F/2.8-F/8. Оптическая конструкция объектива состоит из 17 элементов в 12 группах (5 линз ED и 1 линза super ED), благодаря чему обеспечивается высокое качество снимков. Камера способна записывать видео в разрешении 4K UHD при 30 к/с, может снимать удаленные сцены и объекты, в том числе животных, птиц и многое другое.

Новинка оснащена 3,2-дюймовым откидным TFT LCD-дисплеем разрешением 921 000 пикселей с антибликовым покрытием и 5-уровневой регулировкой яркости, а также подключается к внешнему монитору через HDMI. Есть электронный видоискатель с OLED-панелью (2,36 Мп).

Опция Fireworks упрощает съемку фейерверков и других ярких сцен с рисками пересвечивания. А функцию Coolpix Picture Control можно использовать для внесения корректировок в соответствии с объектом и условиями съемки. Также Coolpix P1100 оснащена селектором выбора режима фокусировки и кольцом управления, позволяющим регулировать такие настройки, как баланс белого.

На одном заряде камера способна снимать до 260 фотографий или записать до 70 минут видео. Набор интерфейсов включает порт USB Type-C, а также модули Wi-Fi (с поддержкой WPA3-SAE) и Bluetooth 5.1. Весит камера около 1.41 кг.

Nikon Coolpix P1100 поступит в продажу в конце февраля 2025 года по цене $1099.