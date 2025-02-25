Apple инвестирует более $500 млрд. в экономику США

Компания Apple объявила о планах инвестировать более $500 млрд. в экономику США в течение следующих четырех лет.Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В частности, значительную часть инвестиций компания направит на строительство нового завода в Хьюстоне (штат Техас), на котором совместно с Foxconn будет производить серверы для поддержки платформы искусственного интеллекта Apple Intelligence. Открытие предприятия намечено на 2026 год. Производство серверов в США позволит Apple расширить мощности своих дата-центров в Аризоне, Орегоне, Айове, Неваде и Северной Каролине.

Apple также увеличит размер Фонда передового производства с $5 млрд. до $10 млрд. Часть этих средств будет направлена на поддержку нового завода TSMC в Аризоне, выпускающего чипы для устройств компании.

Кроме того, в Детройте (штат Мичиган) компания откроет Apple Manufacturing Academy, которая будет консультировать предприятия малого и среднего бизнеса по вопросам внедрения ИИ и «интеллектуальных производственных технологий». На базе академии запустят бесплатные курсы по управлению проектами и «оптимизации процессов».

В течение следующих четырех лет Apple собирается создать около 20 000 новых рабочих мест в США, в основном в сферах разработки ПО, проектирования микросхем, искусственного интеллекта и машинного обучения.

Аналитики полагают, что таким образом Apple делает политический жест в сторону администрации президента США Дональда Трампа, так как компания стремится избежать повышения пошлин на свою продукцию, импортируемую из Китая. Ранее Трамп пригрозил ввести 10%-е пошлины на импорт из Китая, где Apple производит большинство iPhone и других продуктов.