Amazon представил свой первый квантовый процессор Ocelot

Компания Amazon представила свой первый квантовый процессор под названием Ocelot, разработанный с учетом проблемы коррекции ошибок, которая является одной из ключевых в квантовых вычислениях. Инженеры Amazon объединили в одном процессоре две разные архитектуры кубитов, за счет чего добились радикального снижения аппаратных затрат — числа физических кубитов, необходимых для реализации схем исправления ошибок в вычислениях.

Amazon позиционируют Ocelot как важный шаг на пути к созданию эффективных крупномасштабных квантовых систем. Это заявление прозвучало на фоне растущей конкуренции в сфере квантовых вычислений. Microsoft, главный конкурент Amazon на рынке облачных услуг, недавно объявил о создании Majorana 1 — первого в мире квантового чипа на топопроводниках. Как и Microsoft, Amazon изготовил свой чип самостоятельно. Однако для создания системы с миллионом кубитов потребуется сотрудничество с ведущими мировыми производителями полупроводников, считает Питер Барретт, основатель и генеральный партнер Playground Global, инвестирующей в квантовые стартапы.

Квантовые компьютеры, в отличие от классических, оперирующих битами в состоянии «0» или «1», используют кубиты, способные находиться в суперпозиции обоих состояний одновременно. Это открывает возможности для решения задач, недоступных для традиционных вычислительных систем. Фернандо Брандао, директор по прикладным наукам Amazon Web Services, и Оскар Пейнтер, руководитель отдела квантового оборудования, заявили в корпоративном блоге, что для масштабирования Ocelot до полноценного квантового компьютера, способного оказать трансформирующее влияние на общество, потребуется всего одна десятая часть ресурсов по сравнению с традиционными подходами.

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Несмотря на то, что DARPA финансирует исследования в области квантовых вычислений уже два десятилетия, эта технология все еще не дошла до массового применения. Барретт объясняет это недостаточным количеством кубитов в существующих системах. По его словам, для стабильной работы квантового компьютера необходим миллион кубитов. Для сравнения, самый мощный на сегодняшний день квантовый чип Willow от Google имеет 105 кубитов, а Ocelot от Amazon — всего 9.

Amazon планирует сделать будущие версии своих квантовых чипов доступными через сервис Amazon Braket, позволяющий разработчикам экспериментировать с квантовыми компьютерами других компаний, включая IonQ и Rigetti Computing. Microsoft Azure предлагает аналогичный сервис.